ETV Bharat / state

पौड़ी गढ़वाल छात्रसंघ चुनाव, NSUI की बंपर जीत, तीन प्रमुख पद जीते

अध्यक्ष पद पर NSUI के आयुष थपलियाल ने जीत दर्ज की.सचिव पद पर भी NSUI के ऋषभ कुमार ने बाजी मारी हैय

PAURI STUDENT UNION ELECTION
पौड़ी गढ़वाल छात्रसंघ चुनाव (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 11, 2026 at 4:54 PM IST

|

Updated : September 11, 2026 at 5:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पौड़ी गढ़वाल: हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के पौड़ी परिसर में हुए छात्र संघ चुनाव के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं. चुनाव परिणामों में NSUI का दबदबा देखने को मिला. परिणाम घोषित होते ही NSUI कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खुशी का माहौल है.

हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के पौड़ी परिसर में अध्यक्ष पद पर NSUI के आयुष थपलियाल ने शानदार जीत दर्ज की. आयुष थपलियाल को 382 वोट, जबकि ABVP की अनिशा को 166 वोट मिले. आयुष थपलियाल ने 216 वोटों के अंतर से जीत हासिल की. वहीं कोषाध्यक्ष पद पर NSUI की अनीशा विजयी रहीं. उन्हें 343 वोट मिले, जबकि सृष्टि को 188 वोट प्राप्त हुए. अनीशा ने 155 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की.

पौड़ी गढ़वाल छात्रसंघ चुनाव (ETV Bharat)

हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के पौड़ी परिसर में सचिव पद पर भी NSUI के ऋषभ कुमार ने बाजी मारी. ऋषभ कुमार को 317 वोट, जबकि करण कुमार को 223 वोट मिले. ऋषभ कुमार ने 94 वोटों के अंतर से जीत हासिल की. चुनाव परिणाम सामने आने के बाद NSUI समर्थकों ने जीत का जश्न मनाया. विजयी प्रत्याशियों को बधाई दी.

बता दें आज सुबह से ही हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के पौड़ी परिसर में चहल पहल देखने को मिली. छात्रसंघ चुनाव को लेकर स्टूडेंट्स काफी उत्साहित दिखे. कैंडिडेट्स भी सुबह से ही मोर्चों पर डट गये थे. सभी छात्र संगठनों ने अपने अपने कैंडिडेट्स की जीत के लिए जी तोड़ मेहनत की. आज वोटिंग वाले दिन भी सभी एड़ी चोटी का जोर लगाते दिखे.

सुबह से ही कैंपस छात्र नारों से गुंजायमान रहा. हर तरफ अलग अलग तरह से नारे सुनाई दिये. चढ़ते दिन के साथ छात्रों का उत्साह भी बढ़ता दिखाई दिया. दोपहर दो बजे तक छात्रों ने वोटिंग की. इसके बाद अब छात्रसंघ चुनाव के परिणाम घोषित कर दिये गये हैं. जिसमें एनएसयूआई को जीत हाथ लगी है.

पढ़ें- HNB यूनिवर्सिटी के बिड़ला परिसर के छात्रसंघ चुनाव का कार्यक्रम घोषित, 11 सितंबर को होगा मतदान

पढ़ें- रुद्रपुर छात्रसंघ चुनाव फायरिंग मामला, बदमाश ने मूंछों पर दिया ताव, पुलिसकर्मी पर गिरी गाज


Last Updated : September 11, 2026 at 5:05 PM IST

TAGGED:

पौड़ी गढ़वाल
छात्रसंघ चुनाव
पौड़ी में NSUI की जीत
PAURI STUDENT UNION ELECTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.