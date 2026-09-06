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पौड़ी में दर्दनाक सड़क हादसा, SBI पाबौ शाखा प्रबंधक की मौत

शाखा प्रबंधक देर रात बैंक का कार्य समाप्त करने के बाद अपने वाहन से पाबौ से पौड़ी के लिए निकले थे.

ROAD ACCIDENT IN PAURI
पौड़ी में दर्दनाक सड़क हादसा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 6, 2026 at 6:58 PM IST

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पौड़ी गढ़वाल: जिले में सड़क हादसों को रोकने के लिए प्रशासन और पुलिस लगातार अभियान चला रही है. साइन बोर्ड, यातायात चेकिंग और जागरूकता अभियानों के माध्यम से लोगों को यातायात नियमों के पालन के लिए प्रेरित किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद सड़क दुर्घटनाओं में कमी नहीं आ रही है.

शनिवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में एसबीआई पाबौ शाखा के प्रबंधक की मौत हो गई. बुआखाल-रामनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर मांडाखाल के समीप उनका वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा. मृतक की पहचान संजीव किलानिया के रूप में हुई है. वह भारतीय स्टेट बैंक की पाबौ शाखा में प्रबंधक के पद पर कार्यरत थे.

बताया जा रहा है कि शनिवार रात बैंक का कार्य समाप्त करने के बाद वह अपने वाहन से पाबौ से पौड़ी स्थित अपने आवास के लिए रवाना हुए थे. देर रात तक घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी. इसके बाद कोतवाली पौड़ी पुलिस, पाबौ पुलिस और फायर सर्विस की टीम ने संयुक्त रूप से सर्च अभियान चलाया. तलाशी के दौरान मांडाखाल के समीप उनका वाहन सड़क से काफी नीचे गहरी खाई में दुर्घटनाग्रस्त मिली.

रेस्क्यू टीम ने खाई में उतरकर संजीव किलानिया को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल पौड़ी पहुंचाया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया. बताया गया है कि संजीव किलानिया मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले थे. वर्तमान में पौड़ी में अपने परिवार के साथ रह रहे थे. हादसे के बाद बैंक कर्मचारियों और स्थानीय लोगों में शोक की लहर है. पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है.

सड़क हादसों को रोकने के उपाय

  • हमेशा सीट बेल्ट और हेलमेट पहनें
  • नशे में या थके हुए ड्राइव न करें
  • स्पीड लिमिट का सख्ती से पालन करें
  • ड्राइविंग के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल न करें
  • ट्रैफिक सिग्नल, जेब्रा क्रॉसिंग और रोड मार्किंग का पालन करें
  • गाड़ी का नियमित मेंटेनेंस और चेकअप करवाएं.
  • लेन डिसिप्लिन बनाए रखें और ओवरटेकिंग सावधानी से करें.
  • बच्चों और बुजुर्गों को सड़क पार कराते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें.
  • बारिश, कोहरे या रात में स्पीड कम रखें और लाइट्स ऑन रखें.
  • पैदल चलने वाले और साइकिल सवारों को प्राथमिकता दें

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सड़क हादसों से बचने के उपाय
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