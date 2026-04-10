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कॉकरोच मिलने का बहाना बनाकर रेस्टोरेंट मालिक को ब्लैकमेल कर की वसूली, 3 आरोपी हरियाणा से गिरफ्तार

पौड़ी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. ब्लैकमेलिंग कर वसूली करने वाले तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

Accused Arrested
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 10, 2026 at 8:38 AM IST

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श्रीनगर: पौड़ी पुलिस ने रेस्टोरेंट संचालक को ब्लैकमेल कर वसूली करने वाले एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश करते हुए तीन आरोपियों को हरियाणा से गिरफ्तार किया है. आरोपियों द्वारा खाने में कॉकरोच मिलने का बहाना बनाकर रेस्टोरेंट मालिक को बदनाम करने और भारी जुर्माने की धमकी देकर लाखों रुपये की मांग की जा रही थी.

13 फरवरी 2026 को श्रीनगर निवासी एसके जैन ने कोतवाली श्रीनगर में शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने बताया कि अक्षत नामक युवक और उसके साथियों ने उनके रेस्टोरेंट में भोजन करने के बाद खाने में कॉकरोच होने का आरोप लगाते हुए वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने तथा FSSAI में शिकायत कर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगवाने की धमकी दी. आरोपियों ने फर्जी नोटिस भेजकर रेस्टोरेंट की साख खराब करने की भी कोशिश की और दबाव बनाकर 2.5 लाख रुपये की मांग की. लगातार धमकियों से परेशान होकर रेस्टोरेंट संचालक की पुत्री ने पहली किश्त के रूप में 50 हजार रुपये यूपीआई के माध्यम से आरोपियों के खाते में ट्रांसफर कर दिए.

मामले को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सर्वेश पंवार के निर्देश पर प्रभारी निरीक्षक कुलदीप नेगी के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई. उपनिरीक्षक मुकेश भट्ट के नेतृत्व में टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और बैंक डिटेल्स के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया. जांच में सामने आया कि आरोपियों ने 24 नवंबर 2025 को सुनियोजित तरीके से श्रीनगर स्थित एक रेस्टोरेंट में खाना खाया और बाद में ब्लैकमेलिंग की साजिश रची. इसके बाद पुलिस टीम ने लगातार प्रयास करते हुए आरोपियों की लोकेशन ट्रेस की और झज्जर (हरियाणा) से मुख्य आरोपी अक्षत आनंद उर्फ साहिल समेत सोहेल अख्तर और रितेश मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया.

तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. पुलिस ने बताया कि मामले में अन्य संभावित संलिप्तता की भी जांच जारी है. पौड़ी पुलिस की इस कार्रवाई से ऐसे आपराधिक गिरोहों पर कड़ा संदेश गया है कि ब्लैकमेलिंग और धोखाधड़ी जैसे अपराधों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

पढ़ें-ब्लैकमेलिंग गैंग: लिफ्ट लेकर पहले दोस्ती, फिर प्रेमजाल में फंसाकर बनाते थे वीडियो, अबतक लाखों की लूट

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