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फर्जी प्रमाणपत्रों के आधार पर पाई सरकारी नौकरी, गाजियाबाद से असिस्टेंट प्रोफेसर गिरफ्तार

पुलिस की गिरफ्त में असिस्टेंट प्रोफेसर ( फोटो सोर्स- Police )

पौड़ी: उत्तराखंड के पौड़ी में फर्जी एवं कूटरचित शैक्षणिक प्रमाणपत्रों के आधार पर सरकारी महाविद्यालय में नौकरी पाने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने मामले में आरोपी असिस्टेंट प्रोफेसर को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया है. आरोपी गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय विथ्याणी (यमकेश्वर) में कार्यरत था. जिसे अब सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा.

असिस्टेंट प्रोफेसर पर फर्जी कागजात से नौकरी हासिल करने के आरोप: पौड़ी पुलिस के मुताबिक, बीती 23 सितंबर 2026 को यमकेश्वर के गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय विथ्याणी के प्राचार्य ने यमकेश्वर थाने में एक तहरीर दी थी. महाविद्यालय में कार्यरत असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. उमेश त्यागी के खिलाफ फर्जी एवं कूटरचित प्रमाणपत्रों के आधार पर नियुक्ति हासिल करने के संबंध में कानूनी कार्रवाई की मांग की थी.