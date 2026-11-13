फर्जी प्रमाणपत्रों के आधार पर पाई सरकारी नौकरी, गाजियाबाद से असिस्टेंट प्रोफेसर गिरफ्तार
पौड़ी में फर्जी प्रमाणपत्रों के जरिए सरकारी नौकरी हासिल करने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया है. जानिए पूरा मामला
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 13, 2026 at 10:00 PM IST
पौड़ी: उत्तराखंड के पौड़ी में फर्जी एवं कूटरचित शैक्षणिक प्रमाणपत्रों के आधार पर सरकारी महाविद्यालय में नौकरी पाने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने मामले में आरोपी असिस्टेंट प्रोफेसर को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया है. आरोपी गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय विथ्याणी (यमकेश्वर) में कार्यरत था. जिसे अब सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा.
असिस्टेंट प्रोफेसर पर फर्जी कागजात से नौकरी हासिल करने के आरोप: पौड़ी पुलिस के मुताबिक, बीती 23 सितंबर 2026 को यमकेश्वर के गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय विथ्याणी के प्राचार्य ने यमकेश्वर थाने में एक तहरीर दी थी. महाविद्यालय में कार्यरत असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. उमेश त्यागी के खिलाफ फर्जी एवं कूटरचित प्रमाणपत्रों के आधार पर नियुक्ति हासिल करने के संबंध में कानूनी कार्रवाई की मांग की थी.
यमकेश्वर थाने में असिस्टेंट प्रोफेसर के खिलाफ दर्ज किया गया था मुकदमा: शिकायत के आधार पर यमकेश्वर थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(4), 336(3), 338 और 340(2) में अभियोग दर्ज किया गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पौड़ी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सर्वेश पंवार ने निष्पक्ष एवं बारीकी से जांच के निर्देश दिए.
फर्जी एवं कूटरचित प्रमाणपत्रों के आधार पर सरकारी नौकरी पाने के मामले में पौड़ी पुलिस ने असिस्टेंट प्रोफेसर को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया। गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय, विथ्याणी में नियुक्ति के लिए फर्जी प्रमाणपत्रों के इस्तेमाल का आरोप है। #PauriPolice #UttarakhandPolice https://t.co/8InTGiCZ5e— Uttarakhand Police (@uttarakhandcops) November 13, 2026
यमकेश्वर थानाध्यक्ष के नेतृत्व में पुलिस ने जुटाए साक्ष्य: इसके बाद कोटद्वार अपर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ठाकुर और श्रीनगर क्षेत्राधिकारी तपेश कुमार के पर्यवेक्षण में यमकेश्वर थानाध्यक्ष के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई. जिसके बाद पुलिस की टीम ने मामले की गहन विवेचना करते हुए साक्ष्य जुटाए. साथ ही आरोपी के संबंध में जानकारी एकत्रित किए.
गाजियाबाद से असिस्टेंट प्रोफेसर उमेश त्यागी गिरफ्तार: विवेचना के दौरान सामने आए तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपों से संबंधित सबूत जुटाए. इसके बाद पुलिस टीम ने बीती 12 नवंबर 2026 को गाजियाबाद से असिस्टेंट प्रोफेसर उमेश त्यागी को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार आरोपी को कोर्ट के समक्ष पेश कर उसके खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.
गौर हो कि रुद्रप्रयाग में भी बीएड की फर्जी डिग्री के आधार पर शिक्षा विभाग में नौकरी पाने वाले एक और शिक्षक को जेल की सजा हो चुकी है. मामले में शिक्षक सुरेंद्र चंद ने अपनी बीएड की फर्जी डिग्री के आधार पर शिक्षा विभाग में नौकरी हासिल की थी. जांच के बाद उसके कागजात फर्जी पाए गए. जिस पर उसे 3 साल की जेल हो गई.
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