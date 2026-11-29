जंगल में मिली चुन्नी-दरांती, रातभर चला सर्च ऑपरेशन, लापता महिला का ऐसे खुला सारा राज
पौड़ी के दंदल गांव से लापता महिला जीवित और सुरक्षित हैं. जंगल में चुन्नी व दरांती मिलने से गुलदार के हमले की आशंका जताई थी.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 29, 2026 at 9:05 AM IST|
Updated : November 29, 2026 at 10:56 AM IST
पौड़ी: पौड़ी शहर से सटे दंदल गांव में महिला की गुमशुदगी के मामले में नया मोड़ सामने आया है. बीते रोज जंगल में घास लेने गई करीब 35 वर्षीय महिला के लापता होने के बाद गुलदार के हमले की आशंका जताई जा रही थी. हालांकि अब स्पष्ट हो गया है कि महिला किसी वन्यजीव के हमले का शिकार नहीं हुई है, बल्कि वह जीवित और सुरक्षित है. जिसके बाद परिजनों ने राहत की सांस ली.
ग्रामीण और वन विभाग की टीम जिस महिला को गुलदार का निवाला समझकर रातभर जंगल में तलाशती रही, दरअसल वह मामला पारिवारिक कलह का निकला. पौड़ी के दंदल गांव से लापता 35 वर्षीय महिला आपसी पारिवारिक कलह के बाद बिना बताए घर से चली गई थीं. जिसके बाद से परिजनों को अनहोने की चिंता सताने लगी थी. वहीं जंगल में महिला का सामान मिलने के बाद से ही क्षेत्र में गुलदार के हमले की अफवाह और दहशत फैल गई थी, लेकिन अब पूरे मामले से पर्दा उठ गया है.
महिला शुक्रवार को घर के पास स्थित जंगल में घास लेने गई थीं. काफी देर तक घर वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की. इस दौरान मौके से उनकी चुन्नी और दरांती बरामद हुई. क्षेत्र में पहले भी गुलदार की सक्रियता देखे जाने के चलते ग्रामीणों को आशंका हुई कि महिला को गुलदार ने अपना निवाला बना लिया होगा. सूचना मिलने पर वन विभाग, पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंचीं. ग्रामीणों के साथ मिलकर महिला की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया गया.
मामला वन्यजीव के हमले से जुड़ा हुआ नहीं है. महिला अपने पारिवारिक समस्या के चलते घर से चली गयी थी. फिलहाल महिला सुरक्षित है और परिजनों से वार्ता हो चुकी है.
-जयपाल नेगी,एसएचओ पौड़ी-
रातभर खोजबीन के बावजूद महिला का कोई सुराग नहीं मिला. इसके बाद शनिवार सुबह एक बार फिर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया. इसी बीच मामले में नया खुलासा हुआ. ग्रामीणों के अनुसार यह मामला वन्यजीव हमले से जुड़ा नहीं, बल्कि पारिवारिक विवाद का है. बताया गया कि आपसी विवाद के चलते महिला बिना किसी को बताए घर से चली गई थी, जिसके कारण ग्रामीणों को उसके गुलदार का शिकार होने की आशंका हुई. वहीं, एसएसपी पौड़ी देवेन्द्र पींचा ने भी स्पष्ट किया कि महिला के लापता होने का मामला गुलदार के हमले से संबंधित नहीं है और महिला सुरक्षित है.
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