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जंगल में मिली चुन्नी-दरांती, रातभर चला सर्च ऑपरेशन, लापता महिला का ऐसे खुला सारा राज

महिला की तलाश में रातभर चला सर्च ऑपरेशन ( Photo-ETV Bharat )

पौड़ी: पौड़ी शहर से सटे दंदल गांव में महिला की गुमशुदगी के मामले में नया मोड़ सामने आया है. बीते रोज जंगल में घास लेने गई करीब 35 वर्षीय महिला के लापता होने के बाद गुलदार के हमले की आशंका जताई जा रही थी. हालांकि अब स्पष्ट हो गया है कि महिला किसी वन्यजीव के हमले का शिकार नहीं हुई है, बल्कि वह जीवित और सुरक्षित है. जिसके बाद परिजनों ने राहत की सांस ली.

ग्रामीण और वन विभाग की टीम जिस महिला को गुलदार का निवाला समझकर रातभर जंगल में तलाशती रही, दरअसल वह मामला पारिवारिक कलह का निकला. पौड़ी के दंदल गांव से लापता 35 वर्षीय महिला आपसी पारिवारिक कलह के बाद बिना बताए घर से चली गई थीं. जिसके बाद से परिजनों को अनहोने की चिंता सताने लगी थी. वहीं जंगल में महिला का सामान मिलने के बाद से ही क्षेत्र में गुलदार के हमले की अफवाह और दहशत फैल गई थी, लेकिन अब पूरे मामले से पर्दा उठ गया है.