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अंकिता भंडारी मामला, लापरवाही पर LIU इंस्पेक्टर सस्पेंड, जानें पूरा मामला

लापरवाही पर LIU इंस्पेक्टर सस्पेंड ( PHOTO- ETV Bharat )

अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में कथित वीआईपी से जोड़े जा रहे शख्स को राज्यपाल नियुक्त किया गया है. जब से आदेश हुआ है, तब से यह प्रकरण उत्तराखंड में सुर्खियां बटोरता रहा है. इसको लेकर अंकिता भंडारी के माता-पिता के साथ तमाम समाजसेवी भी सड़कों पर उतर चुके हैं. एक बार फिर तब यह मामला चर्चाओं में आ गया जब अंकिता भंडारी के माता-पिता अचानक इससे नाराज होकर दिल्ली में धरने पर बैठ गए.