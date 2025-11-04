ETV Bharat / state

कीर्तिनगर में बड़ा हादसा, अलकनंदा में डूबे महिला और पुरुष, सर्च अभियान जारी

कीर्तिनगर के ढूंढ प्रयाग घाट पर पूजा के दौरान हादसा, अलकनंदा में डूबे महिला और पुरुष, गांव में पसरा मातम

PEOPLE DROWNED IN ALAKNANDA RIVER
अलकनंदा में खोजबीन (फोटो सोर्स- SDRF)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 4, 2025 at 4:43 PM IST

3 Min Read
श्रीनगर: टिहरी जिले के कीर्तिनगर क्षेत्र में बड़ा हादसा हुआ है. जहां अलकनंदा नदी में एक महिला अचानक बह गईं. जिसे बचाने के नदी में उतरा शख्स भी तेज बहाव में बह गया. देखते ही देखते दोनों पानी में ओझल हो गए. वहीं, इस घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई. मौके पर मौजूद लोगों ने आनन-फानन में इसकी सूचना पुलिस को दी. जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम सर्च अभियान चला रही है.

जानकारी के मुताबिक, यह हादसा कीर्तिनगर के ढूंढ प्रयाग घाट पर पूजा के दौरान हुआ है. बताया जा रहा है कि पौड़ी जिले के पाबौ ब्लॉक के जबरौली गांव से करीब 15-16 श्रद्धालु आज यानी 4 नवंबर को पूजा-अर्चना के लिए ढूंढ प्रयाग पहुंचे थे. पूजा संपन्न होने के बाद सभी श्रद्धालु स्नान के लिए अलकनंदा नदी में डुबकी लगाने लगे. इसी दौरान दोपहर करीब 12:15 बजे पूजा में शामिल आशा देवी अचानक फिसलकर नदी के गहरे पानी में चली गई. जिससे वो बहने लगीं.

महिला को बचाने की कोशिश में डूबे जसवंत सिंह: ऐसे में लोगों ने आशा बचाने की कोशिश की. इसी कोशिश में जसवंत सिंह भी पानी के तेज बहाव में फंस गए, लेकिन बाहर नहीं निकल पाए. देखते ही देखते दोनों आंखों से ओझल हो गए. जिसे देख लोगों के होश उड़ गए. मौके पर चीख पुकार के साथ अफरा-तफरी मच गई. साथ आए लोगों ने स्थानीय लोगों की मदद से खोजबीन शुरू की, लेकिन जब कोई सफलता नहीं मिली.

अलकनंदा नदी में खोजबीन जारी: इसके बाद उन्होंने प्रशासन को इसकी जानकारी दी. सूचना मिलते ही कीर्तिनगर थाने से पुलिस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया. इसके साथ ही पुलिस ने तत्काल श्रीनगर एसडीआरएफ को भी सूचना दी. कुछ ही समय में एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची. जहां पुलिस के साथ मिलकर नदी में डूबे दोनों लोगों की खोजबीन शुरू की गई.

वहीं, कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और तेज जलधारा के कारण अब तक दोनों का कोई पता नहीं चल पाया है. देर शाम तक पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही थी. मौके पर मौजूद ग्रामीणों और प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दोनों लोग पूजा के बाद स्नान कर रहे थे और अचानक से गहराई में चले गए. फिलहाल, एसडीआरएफ और पुलिस की टीमें पूरी मुस्तैदी से राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हुई है. जबकि, जिला प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं.

अलकनंदा में डूबे लोगों के नाम-

  1. आशा देवी पत्नी गजपाल सिंह गुसाईं (उम्र 40 वर्ष), निवासी- जबरौली, पाबौ, पौड़ी
  2. जसवंत सिंह (उम्र 54 वर्ष), निवासी- जबरौली, पाबौ, पौड़ी

