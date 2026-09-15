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देर रात पौड़ी में दो गुटों में विवाद, भाजयुमो मंडल महामंत्री की गाड़ी में तोड़फोड़

पौड़ी गढ़वाल: छात्रसंघ चुनाव के कुछ ही दिन बाद पौड़ी गढ़वाल एक बार फिर से चर्चाओं में है. इस बार चर्चा दो गुटों में मारपीट की है. बताया जा रहा है कि देर रात पौड़ी में दो गुटों में विवाद हो गया. इसके बा विवाद इतना बढ़ा कि मामला हाथापाई तक पहुंच गया. घटना के बाद भाजपा युवा मोर्चा के मंडल महामंत्री सुधाकर नैथानी के साथ गाली गलौच की गई. साथ ही उनकी गाड़ी में भी जमकर तोड़फोड़ की गई.

बता दें मामला पौड़ी के सर्किट हाउस मोहल्ला का है. यहां देर रात दो गुटों के बीच हुए आपसी विवाद में जमकर हंगामा हुआ. इस हंगामे के बाद भाजपा युवा मोर्चा के मंडल महामंत्री सुधाकर नैथानी वाहन में तोड़फोड़ भी की गई.सुधाकर नैथानी ने बताया कि विरोधी गुट ने उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की. गाड़ी में मौजूद पार्टी के झंडे तक को विरोधियों ने नुकसान पहुंचाया है.

देर रात पौड़ी में दो गुटों में विवाद (ETV Bharat)

इसके बाद भाजपा युवा मोर्चा के मंडल महामंत्री सुधाकर नैथानी ने मामले की सूचना पुलिस को दी. जिसके बाद अब पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच में जुटी है. घटना के बाद शहर की रात्रि गश्त और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. बड़ा सवाल यह है कि क्या पौड़ी शहर में रात के समय पुलिस की प्रभावी गश्त नहीं हो रही है? युवाओं के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वे खुलेआम इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने से भी नहीं डर रहे?