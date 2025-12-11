ETV Bharat / state

पौड़ी में आतंकी गुलदार का हुआ खात्मा, शूटर जॉय हुकील ने नरभक्षी को किया ढेर

गौरतलब है कि बीते गुरुवार को गजल्ड़ गांव में 45 वर्षीय राजेंद्र नौटियाल को गुलदार ने अपना शिकार बना लिया था. इसके बाद लगातार क्षेत्र में गुलदार की गतिविधियां नजर आ रही थीं. कई पालतू पशुओं पर भी हमले हुए. जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया. लोगों ने विभाग से मांग की कि विभागीय शूटर के साथ-साथ एक प्राइवेट शूटर को भी तत्काल तैनात किया जाये. जिससे ताकि नरभक्षी गुलदार का अंत किया जा सके.

पौड़ी: गजल्ड़ गांव में पिछले कई दिनों से सक्रिय गुलदार के आतंक से आखिरकार ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली है. बुधवार देर रात प्रसिद्ध शूटर जॉय हुकिल और उनकी टीम ने एक गुलदार को मार गिराया है. जिसके बाद वन विभाग की टीम ने गुलदार को रेस्क्यू कर नागदेव रेंज, पौड़ी पहुंचा दिया है.

ग्रामीणों की मांग पर कार्रवाई करते हुए प्राइवेट शूटर जॉय हुकिल को क्षेत्र में लगाया गया. देर रात उन्होंने सक्रिय गुलदार को ट्रैक कर शूट कर दिया. इससे ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है. क्षेत्र में दहशत का माहौल कम हुआ है.



पौड़ी जिले के विभिन्न विकासखंडों में लगातार हो रही गुलदार की घटनाओं से ग्रामीण दहशत में हैं. चौबट्टाखाल क्षेत्र में बीते बुधवार को गुलदार ने एक महिला पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया. पौड़ी के समीप गजल्ड गांव में पिछले एक सप्ताह से गुलदार की लगातार सक्रियता से ग्रामीणों में गहरा डर बना हुआ था. लगातार बढ़ रही घटनाओं के बाद ग्रामीणों ने प्राइवेट शूटर तैनात करने की मांग उठाई की.

ग्रामीणों की चिंता को देखते हुए वन विभाग के उच्च अधिकारियों ने दो शूटरों को क्षेत्र में तैनात किया. इनमें मशहूर शूटर जॉय हुकिल भी शामिल थे. जिन्होंने मौके पर पहुंचकर गुलदार की गतिविधियों की निगरानी शुरू की. उसे ट्रैक करने के प्रयास तेज किए. बुधवार रात को जॉय हुकिल ने टीम के साथ अपने अनुभव और कौशल का परिचय देते हुए गुलदार को ढ़ेर कर दिया. इस कार्रवाई के बाद ग्रामीणों में कई दिनों से व्याप्त भय काफी कम हुआ है.

वन डीएफओ पौड़ी अभिमन्यु सिंह ने बताया मारे गए गुलदार की उम्र लगभग 5 वर्ष है. यह मादा गुलदार है. उन्होंने बताया जो ट्रैप कैमरे घटनास्थल और आसपास लगाए गए थे उनमें जो गुलदार कैद हुए था वह यही गुलदार है. इसे रेस्क्यू कर नागदेव रेंज पौड़ी लाया गया है. जहां उसकी विस्तृत जांच करवाई जाएगी.

पढ़ें-