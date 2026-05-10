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पौड़ी देहलचौरी के पास दर्दनाक हादसा, खाई में गिरी कार, एक महिला की मौत, चार घायल

पौड़ी गढ़वाल: जनपद पौड़ी के देहलचौरी क्षेत्र में रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. अरकणी बैंड से करीब 800 मीटर आगे एक इको कार (UK13A-9418) अनियंत्रित होकर सड़क से लगभग 50 से 60 मीटर गहरी खाई में जा गिरी. इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई है, जबकि चार घायल बताये जा रहे हैं.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम राहत एवं बचाव उपकरणों के साथ मौके पर पहुंची. जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों का रेस्क्यू किया गया. पुलिस के अनुसार वाहन को रोहित थपलियाल चला रहा था, जो रुद्रप्रयाग से शादी समारोह में शामिल होकर ग्राम भेंटा, कोट ब्लॉक से वापस रुद्रप्रयाग लौट रहे थे. वाहन में चालक समेत पांच लोग सवार थे.

रेस्क्यू अभियान के दौरान पुलिस कर्मी कांस्टेबल बद्री लाल ने गंभीर रूप से घायल महिला को अपने निजी वाहन से उपचार के लिए बेस अस्पताल श्रीकोट पहुंचाया. जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई. अन्य घायलों को 108 एंबुलेंस की मदद से अस्पताल भेजा गया. जहां उनका उपचार जारी है. सभी घायलों की हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है.मृतक महिला की पहचान 49 वर्षीय अनीता भट्ट पत्नी शशि राम भट्ट निवासी जाखन, अंसल ग्रीन वैली, राजपुर रोड के रूप में हुई है.



घायलों का विवरण