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पौड़ी भदालीखाल के पास बड़ा हादसा, दुर्घटनाग्रस्त हुई GMOU की बस, मची चीख पुकार

पौड़ी भदालीखाल के पास बड़ा हादसा ( ETV Bharat )

गनीमत रही कि बस खाई में एक पेड़ से टकराकर रुक गई, जिससे बड़ा हादसा टल गया. सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हादसे में एक-दो यात्रियों को हल्की चोटें आने की सूचना है. किसी के गंभीर रूप से घायल होने की जानकारी नहीं है.