पौड़ी बाड़ा गांव में गुलदार की दहशत, ग्रामीणों ने की प्राइवेट शूटर की मांग, जमकर किया हंगामा

पौड़ी बाड़ा गांव में गुलदार की दहशत, ग्रामीणों ने की प्राइवेट शूटर की मांग, जमकर किया हंगामा
ग्रामीणों ने कहा पूर्व में विभागीय शूटर गुलदार को मारने में नाकाम रहे. प्राइवेट शूटर ने तुरंत कार्रवाई करते हुए गुलदार को ढेर कर दिया.
पौड़ी: जनपद के बाड़ा गांव में गुलदार की लगातार बढ़ती गतिविधियों से ग्रामीणों में भारी दहशत का माहौल बना हुआ है. इसी को लेकर आज आक्रोशित ग्रामीणों ने वन विभाग कार्यालय पौड़ी पहुंचकर जमकर नारेबाजी करते हुए गुलदार को मारने के लिए प्राइवेट शूटर की तैनाती की मांग की.
ग्रामीणों का कहना है कि कुछ दिन पूर्व क्षेत्र में गुलदार ने एक व्यक्ति पर हमला कर उसे अपना निवाला बना लिया था. इस दर्दनाक घटना के बाद वन विभाग की ओर से ग्रामीणों को आश्वासन दिया गया था कि जल्द ही मौके पर प्राइवेट शूटर को तैनात किया जाएगा, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है. ग्रामीणों का आरोप है कि गुलदार आज भी गांव और आसपास के क्षेत्रों में खुलेआम घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे लोगों की जान पर खतरा बना हुआ है. वन विभाग की कथित लापरवाही से नाराज ग्रामीणों ने आज वन विभाग कार्यालय का घेराव कर अपना विरोध दर्ज कराया. ग्रामीणों ने जल्द से जल्द गुलदार को पकड़े जाने या मार गिराए जाने की मांग की है.
बता दें पौड़ी जिले के इडवालस्यूँ क्षेत्र में गुलदार के बढ़ते आतंक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है. करीब एक महीने पहले गजल्ड गांव में गुलदार द्वारा एक व्यक्ति को निवाला बनाया. साथ ही कई पशुओं पर भी हमला किय. जिसके बाद से ही क्षेत्र में भय व्याप्त है. उस दौरान लंबे समय तक वन विभाग का शूटर गुलदार को मारने में असफल रहा, जिसके बाद स्थानीय ग्रामीणों की मांग पर एक प्राइवेट शूटर तैनात किया गया. प्राइवेट शूटर के मौके पर पहुंचते ही मात्र एक दिन में गुलदार को शूट कर दिया गया. अब इसी क्षेत्र से सटे बाड़ा गांव में बीते गुरुवार को गुलदार ने एक और व्यक्ति को अपना निवाला बनाया. इस घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क पर धरना देते हुए गुलदार को शूट करने के आदेश जारी करने की मांग की है.
आज नाराज ग्रामीणों ने वन विभाग पौड़ी कार्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया. इस दौरान डीएफओ पौड़ी और प्रदेश के वन मंत्री के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की गई. ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें विभागीय शूटरों पर भरोसा नहीं है. उनका आरोप है कि पूर्व में विभागीय शूटर गुलदार को मारने में नाकाम रहे, जबकि प्राइवेट शूटर ने तुरंत कार्रवाई करते हुए गुलदार को ढेर कर दिया. ग्रामीणों ने बताया बीते कल शाम से कई बार गांव के आसपास गुलदार देखे जाने की सूचना मिली है. जिससे पूरे क्षेत्र के लोग भय के साये में जीने को मजबूर हैं.
ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई तो उनका आंदोलन जारी रहेगा. वहीं इस मामले में डीएफओ पौड़ी महातिम यादव ने बताया कि घटना के बाद से विभाग की टीम मौके पर मुस्तैद है. क्षेत्र में पिंजरा लगाया गया है. ट्रैप कैमरे सक्रिय हैं. विभागीय शूटर भी तैनात किए गए हैं. उन्होंने कहा ग्रामीणों की प्राइवेट शूटर की मांग को उच्च अधिकारियों को भेज दिया गया है. आदेश प्राप्त होते ही आगे की कार्रवाई की जाएगी.
