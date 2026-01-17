ETV Bharat / state

पौड़ी बाड़ा गांव में गुलदार की दहशत, ग्रामीणों ने की प्राइवेट शूटर की मांग, जमकर किया हंगामा

पौड़ी: जनपद के बाड़ा गांव में गुलदार की लगातार बढ़ती गतिविधियों से ग्रामीणों में भारी दहशत का माहौल बना हुआ है. इसी को लेकर आज आक्रोशित ग्रामीणों ने वन विभाग कार्यालय पौड़ी पहुंचकर जमकर नारेबाजी करते हुए गुलदार को मारने के लिए प्राइवेट शूटर की तैनाती की मांग की.

ग्रामीणों का कहना है कि कुछ दिन पूर्व क्षेत्र में गुलदार ने एक व्यक्ति पर हमला कर उसे अपना निवाला बना लिया था. इस दर्दनाक घटना के बाद वन विभाग की ओर से ग्रामीणों को आश्वासन दिया गया था कि जल्द ही मौके पर प्राइवेट शूटर को तैनात किया जाएगा, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है. ग्रामीणों का आरोप है कि गुलदार आज भी गांव और आसपास के क्षेत्रों में खुलेआम घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे लोगों की जान पर खतरा बना हुआ है. वन विभाग की कथित लापरवाही से नाराज ग्रामीणों ने आज वन विभाग कार्यालय का घेराव कर अपना विरोध दर्ज कराया. ग्रामीणों ने जल्द से जल्द गुलदार को पकड़े जाने या मार गिराए जाने की मांग की है.

पौड़ी में गुलदार का आतंक (ETV Bharat)



बता दें पौड़ी जिले के इडवालस्यूँ क्षेत्र में गुलदार के बढ़ते आतंक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है. करीब एक महीने पहले गजल्ड गांव में गुलदार द्वारा एक व्यक्ति को निवाला बनाया. साथ ही कई पशुओं पर भी हमला किय. जिसके बाद से ही क्षेत्र में भय व्याप्त है. उस दौरान लंबे समय तक वन विभाग का शूटर गुलदार को मारने में असफल रहा, जिसके बाद स्थानीय ग्रामीणों की मांग पर एक प्राइवेट शूटर तैनात किया गया. प्राइवेट शूटर के मौके पर पहुंचते ही मात्र एक दिन में गुलदार को शूट कर दिया गया. अब इसी क्षेत्र से सटे बाड़ा गांव में बीते गुरुवार को गुलदार ने एक और व्यक्ति को अपना निवाला बनाया. इस घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क पर धरना देते हुए गुलदार को शूट करने के आदेश जारी करने की मांग की है.