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हनुमानगढ़ में 15 हजार और खैरथल में 5 हजार की रिश्वत लेते पटवारी हुए ट्रैप

एसीबी को शिकायत मिली थी कि पटवारी की ओर से रिश्वत राशि की मांग की जा रही है.

Accused Patwari
आरोपी पटवारी (घेरे में) (ETV Bharat Hanumangarh)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 4, 2026 at 3:29 PM IST

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हनुमानगढ़/खैरथल: परिवादी से 15 हजार रुपए की रिश्वत लेते एक पटवारी को हनुमानगढ़ में ट्रैप किया गया है. आरोपी पटवारी जिले के टिब्बी में तैनात है. एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी चौकी हनुमानगढ़ ईकाई ने कार्रवाई करते हुए श्रीराम राजस्व पटवारी को 15000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया. वहीं खैरथल के भिवाड़ी में ऐसे ही मामले में एक पटवारी को 5000 रुपए की घूस लेते गिरफ्तार ​किया गया है.

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस गोविन्द गुप्ता ने बताया कि एसीबी चौकी हनुमानगढ़ को इस बाबत एक शिकायत मिली थी कि पटवारी श्रीराम द्वारा परिवादी के पिता के नाम इंतकाल (नामांतरण) दर्ज करने की एवज में परिवादी से 30000 रुपए रिश्वत की मांग की थी. जिस पर एसीबी के उपमहानिरीक्षक पुलिस नारायण टोगस के सुपरविजन में एसीबी हनुमानगढ़ की सुधा पालावत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने ट्रैप कार्रवाई करते हुए आरोपी श्रीराम को 15000 रुपए रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया. एसीबी की महानिरीक्षक एस परिमला के सुपरविजन में आरोपी से पूछताछ तथा कार्रवाई जारी है. एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है. यह भी जांच की जा रही है कि रिश्वत की मांग कब और किन परिस्थितियों में की गई. साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि इस मामले में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका तो नहीं है.

पढ़ें: धौलपुर में 25 हजार घूस लेते पंचायत का बाबू रंगे हाथों गिरफ्तार, मस्टररोल की एवज में मेट से ली रिश्वत

एसीबी चौकी अलवर के डीएसपी सब्बीर खान ने बताया कि एक परिवादी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके पिता के निधन के बाद राजस्व रिकॉर्ड में नाम संशोधन तथा स्वयं एवं परिवारजनों के नाम इंतकाल (नामांतरण) खोलने के लिए पटवारी आशा देवी, पटवार हल्का सांथलका, तहसील टपूकड़ा, जिला खैरथल-तिजारा द्वारा 30 हजार रुपए की रिश्वत मांगी जा रही थी. गत 25 मई को किए गए सत्यापन के दौरान रिश्वत की मांग की पुष्टि हुई. सत्यापन के दौरान पटवारी ने परिवादी से 5 हजार रुपए रिश्वत के रूप में प्राप्त किए थे, जबकि 10 हजार रुपए पहले ही लिए जा चुके थे. परिवादी ने आरोपी पटवारी को जैसे ही 5 हजार रुपए सौंपे, एसीबी की टीम ने उसे मौके पर ही दबोच लिया. तलाशी के दौरान रिश्वत की राशि आरोपी के बैग से बरामद कर ली गई.

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PATWARI CAUGHT IN BRIBE CASE
BRIBE FOR RECORDING A NAME MUTATION
ACB ACTION IN HANUMANGARH
ACB ACTION IN KHAIRTHAL
PATWARIS TRAPPED ACCEPTING BRIBES

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