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हनुमानगढ़ में 15 हजार और खैरथल में 5 हजार की रिश्वत लेते पटवारी हुए ट्रैप

हनुमानगढ़/खैरथल: परिवादी से 15 हजार रुपए की रिश्वत लेते एक पटवारी को हनुमानगढ़ में ट्रैप किया गया है. आरोपी पटवारी जिले के टिब्बी में तैनात है. एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी चौकी हनुमानगढ़ ईकाई ने कार्रवाई करते हुए श्रीराम राजस्व पटवारी को 15000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया. वहीं खैरथल के भिवाड़ी में ऐसे ही मामले में एक पटवारी को 5000 रुपए की घूस लेते गिरफ्तार ​किया गया है.

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस गोविन्द गुप्ता ने बताया कि एसीबी चौकी हनुमानगढ़ को इस बाबत एक शिकायत मिली थी कि पटवारी श्रीराम द्वारा परिवादी के पिता के नाम इंतकाल (नामांतरण) दर्ज करने की एवज में परिवादी से 30000 रुपए रिश्वत की मांग की थी. जिस पर एसीबी के उपमहानिरीक्षक पुलिस नारायण टोगस के सुपरविजन में एसीबी हनुमानगढ़ की सुधा पालावत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने ट्रैप कार्रवाई करते हुए आरोपी श्रीराम को 15000 रुपए रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया. एसीबी की महानिरीक्षक एस परिमला के सुपरविजन में आरोपी से पूछताछ तथा कार्रवाई जारी है. एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है. यह भी जांच की जा रही है कि रिश्वत की मांग कब और किन परिस्थितियों में की गई. साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि इस मामले में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका तो नहीं है.