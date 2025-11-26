कवर्धा में पटवारियों की बेमियादी हड़ताल शुरू, डिप्टी सीएम विजय शर्मा के एक्शन से हैं नाराज
कवर्धा में पटवारियों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, शुरू किया विरोध प्रदर्शन
कवर्धा: छत्तीसगढ़ के कवर्धा में पटवारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दिया है. पटवारी सोमवार 24 नवंबर को लोहारा ब्लॉक में पटवारी पर की गई कार्रवाई से नाराज हैं. इस वजह से पटवारियों ने बेमियादी हड़ताल शुरू कर दिया है.
24 नवंबर को क्या हुआ था?
24 नवंबर को कवर्धा के लोहारा ब्लॉक में किसानों ने धान खरीदी में गड़बड़ी का आरोप लगाया था. किसानों ने टोकन जारी होने में देरी और पटवारी पर बदसलूकी के आरोप लगाए थे. किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए डिप्टी सीएम किसानों के पास पहुंचे तब किसानों ने उन्हें पूरी बात बताई. इसके बाद डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने पटवारी राजेश शर्मा को निलंबित कर दिया. इस कार्रवाई के बाद अब मामला तेजी से तूल पकड़ चुका है. इस एक्श को लेकर जिला एवं प्रदेश पटवारी संघ खुलकर निलंबित पटवारी के समर्थन में उतर आया है.
बिना समुचित जांच और आरोपी पटवारी का पक्ष सुने सीधे निलंबन आदेश पारित किया जाना न्यायोचित नहीं है. यह एकतरफा प्रशासनिक कार्रवाई है. इस तरह के निर्णय से राजस्व कर्मचारियों का मनोबल कमजोर होता है. अगर निलंबन आदेश तुरंत वापस नहीं लिया गया तो प्रदेशभर के पटवारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बने रहेंगे- गेंदूराम मेरावी, जिलाध्यक्ष पटवारी संघ
राजस्व कार्य पूरी तरह ठप
पटवारियों के हड़ताल पर चले जाने से कवर्धा में सभी पटवारियों ने काम बंद कर दिया है. इस वजह से राजस्व विभाग का कार्य पूरी तरह ठप होने लगा है. नामांतरण, खसरा-खतौनी प्रतिलिपि, फसल गिरदावरी, सीमांकन सहित सभी राजस्व संबंधित सेवाओं पर असर पड़ना शुरू हो चुका है. किसान, ग्रामीण और आम नागरिक आवश्यक कार्यों को लेकर दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं.
बिगड़ सकती है स्थिति
पटवारियों की हड़ताल की वजह से कवर्धा में स्थिति और भी बिगड़ सकती है. अब सबकी निगाहें प्रशासन और सरकार पर टिकी हैं कि क्या सरकार पटवारी संघ की मांगें मानती है या नहीं.