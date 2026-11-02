छत्तीसगढ़ में पटवारियों की हड़ताल, दंतेवाड़ा में प्रशासनिक नोटिस की प्रतियां जलाईं
21वें दिन भी हड़ताल जारी रही. प्रांताध्यक्ष का निलंबन वापस नहीं लेने पर सभी पटवारियों ने सामूहिक निलंबन की मांग उठाई.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 2, 2026 at 5:04 PM IST
दंतेवाड़ा: राजस्व पटवारी संघ का आंदोलन 21वीं दिन भी जारी है. चार सूत्रीय मांगों को लेकर बेमियादी हड़ताल की जा रही है. पटवारियों ने धरना स्थल पर जिला प्रशासन की ओर से जारी कारण बताओ नोटिस की प्रतियां जलाकर विरोध प्रदर्शन किया.
प्रांताध्यक्ष के निलंबन पर सामूहिक निलंबन की मांग
संघ के प्रांताध्यक्ष भागवत कश्यप के निलंबन के विरोध में दंतेवाड़ा जिले के सभी पटवारियों ने एकजुट होकर कलेक्टर के समक्ष ज्ञापन सौंपा और सामूहिक निलंबन की मांग रखी. ज्ञापन में मांग की गई कि संघ के प्रांताध्यक्ष भागवत कश्यप का निलंबन तत्काल वापस लिया जाए. पटवारियों ने यह भी कहा कि यदि प्रांताध्यक्ष का निलंबन वापस नहीं लिया जाता है, तो आंदोलन में शामिल जिले के सभी पटवारियों को भी सामूहिक रूप से निलंबित किया जाए.
13 अक्टूबर से बेमियादी हड़ताल
राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ के आह्वान पर प्रदेशभर में चार सूत्रीय मांगों को लेकर 13 अक्टूबर 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की गई है. सोमवार को आंदोलन के 21वें दिन भी पटवारी अपनी मांगों पर अडिग नजर आए. संघ का कहना है कि लंबे समय से अपनी जायज मांगों को लेकर शासन और विभाग का ध्यान आकर्षित कराया जा रहा है, लेकिन अब तक समस्याओं का समाधान नहीं होने के कारण पटवारियों को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा है.
नोटिस जारी होने के बाद बढ़ा विवाद
31 अक्टूबर 2026 को जिला प्रशासन ने हड़ताल में शामिल पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था. प्रशासन की ओर से पटवारियों को काम पर लौटने की चेतावनी दी गई. इस कार्रवाई को पटवारी संघ ने आंदोलन को दबाने का प्रयास बताते हुए कड़ा विरोध दर्ज कराया.
संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि जब कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, तब नोटिस और अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी देने के बजाय उनकी समस्याओं पर गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए. इसी विरोध के तहत 02 नवंबर को जिलेभर के आंदोलनरत पटवारी धरना स्थल पर जुटे और सभी ने प्रशासन द्वारा जारी नोटिस की प्रतियां जलाकर विरोध प्रदर्शन किया.
चार सूत्रीय मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान
पटवारी संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि चार सूत्रीय मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया गया है. वहीं नोटिस जारी करने और निलंबन जैसी कार्रवाई से कर्मचारियों में असंतोष बढ़ रहा है. पटवारियों ने दो टूक कहा कि जब तक चार सूत्रीय मांगों को पूरा करने की दिशा में ठोस पहल नहीं होती, तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी.