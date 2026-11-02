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छत्तीसगढ़ में पटवारियों की हड़ताल, दंतेवाड़ा में प्रशासनिक नोटिस की प्रतियां जलाईं

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दंतेवाड़ा: राजस्व पटवारी संघ का आंदोलन 21वीं दिन भी जारी है. चार सूत्रीय मांगों को लेकर बेमियादी हड़ताल की जा रही है. पटवारियों ने धरना स्थल पर जिला प्रशासन की ओर से जारी कारण बताओ नोटिस की प्रतियां जलाकर विरोध प्रदर्शन किया.

प्रांताध्यक्ष के निलंबन पर सामूहिक निलंबन की मांग संघ के प्रांताध्यक्ष भागवत कश्यप के निलंबन के विरोध में दंतेवाड़ा जिले के सभी पटवारियों ने एकजुट होकर कलेक्टर के समक्ष ज्ञापन सौंपा और सामूहिक निलंबन की मांग रखी. ज्ञापन में मांग की गई कि संघ के प्रांताध्यक्ष भागवत कश्यप का निलंबन तत्काल वापस लिया जाए. पटवारियों ने यह भी कहा कि यदि प्रांताध्यक्ष का निलंबन वापस नहीं लिया जाता है, तो आंदोलन में शामिल जिले के सभी पटवारियों को भी सामूहिक रूप से निलंबित किया जाए.