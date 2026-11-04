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छत्तीसगढ़ में पटवारियों की हड़ताल तेज, निलंबन की कार्रवाई का विरोध, सरकार को दिया अल्टीमेटम

छत्तीसगढ़ में पटवारियों की चेतावनी ( ETV BHARAT )

कांकेर: छत्तीसगढ़ में बीते 13 अक्टूबर से जारी पटवारियों की हड़ताल और तेज होती जा रही है. पूरे प्रदेश में पटवारी सरकार के खिलाफ लामबंद हो चुके हैं. पीवी ऐप को हटाने की मांग पटवारी कर रहे हैं. इसके अलावा वेतन विसंगति को दूर करने की भी मांग पटवारियों की तरफ से की जा रही है.

उत्तर बस्तर कांकेर में पटवारियों का प्रदर्शन उत्तर बस्तर कांकेर में पटवारियों ने सड़क पर उतरकर अपना विरोध जताया. पिछले 23 दिनों से आंदोलन कर रहे बस्तर संभाग के पटवारियों ने आज कांकेर जिला मुख्यालय में संभाग स्तरीय प्रदर्शन किया. पटवारियों ने PV App की तकनीकी खामियां दूर करने, वेतन विसंगति का निराकरण और राजस्व निरीक्षक पद पर विभागीय पदोन्नति की मांग उठाई. आंदोलन के दौरान प्रदेश के 123 पटवारियों के निलंबन और स्थानांतरण की कार्रवाई को लेकर भी संघ ने नाराजगी जताई है. पटवारी संघ ने निलंबन, नोटिस और तबादले की कार्रवाई वापस लेने की मांग करते हुए मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन जारी रखने और आर-पार की लड़ाई लड़ने की चेतावनी दी है.