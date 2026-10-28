पटवारियों की अनिश्चकालीन हड़ताल को समर्थन, नागरिक भूमि विकास मंच ने मांगों को बताया सही
धमतरी में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल को नागरिक भूमि विकास मंच का समर्थन मिला है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 28, 2026 at 7:14 PM IST
धमतरी : धमतरी शहर के गांधी मैदान में 13 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे पटवारियों का आंदोलन लगातार जारी है. बुधवार को धमतरी जिले के नागरिक भूमि विकास मंच ने भी आंदोलन को समर्थन दिया. मंच के सदस्य हड़ताल स्थल पर पहुंचे और पटवारियों की मांगों को जायज बताते हुए शासन-प्रशासन से जल्द समाधान निकालने की मांग की. पटवारियों की हड़ताल के कारण राजस्व से जुड़े कई काम प्रभावित हो रहे हैं, जिससे आम नागरिकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
आम लोगों के काम अटके, शासन से समाधान की मांग
नागरिक भूमि विकास मंच के सदस्य योगेश रायचूरा ने कहा कि पटवारी पिछले 16 दिनों से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी समस्याओं के समाधान की दिशा में कोई ठोस पहल सामने नहीं आई है. पटवारियों की मांगें छोटी-छोटी हैं, लेकिन उनके कामकाज में ऐसी जटिलताएं पैदा कर दी गई हैं कि त्रुटि होने पर उन्हें विभागीय कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है. सीआर कमजोर होने से लेकर पदोन्नति रुकने तक का खतरा बना रहता है.
पटवारियों के हड़ताल पर रहने से आम लोगों के जरूरी काम भी प्रभावित हो रहे हैं. जमीन का नक्शा कटवाना हो, नामांतरण कराना हो या डायवर्सन से जुड़ी प्रक्रिया पूरी करनी हो, इन सभी कार्यों में पटवारी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है. उन्होंने शासन-प्रशासन से अपील की कि पटवारियों की मांगों पर गंभीरता से विचार कर उनका निराकरण किया जाए, ताकि उन्हें उचित वातावरण में काम करने का अवसर मिल सके और आम जनता को भी राहत मिले- योगेश रायचुरा, सदस्य, नागरिक भूमि विकास मंच
वेतन या भत्ते के लिए नहीं, व्यवस्था की खामियों के खिलाफ आंदोलन : बैस
राजस्व पटवारी संघ के प्रांत संयोजक वीरेंद्र कुमार बैस ने कहा कि हड़ताल शुरू होने के बाद संचालक भू-अभिलेख की ओर से सामान्य चर्चा के लिए बुलाया गया था, लेकिन बातचीत में मांगों के समाधान को लेकर गंभीरता नजर नहीं आई. उन्होंने कहा कि चर्चा के दौरान हड़ताल समाप्त करने के लिए कोई ठोस पहल नहीं की गई.
पटवारियों का यह आंदोलन वेतन बढ़ाने या अतिरिक्त भत्ते की मांग को लेकर नहीं है, बल्कि उन समस्याओं से जुड़ा है, जिनका सीधा असर किसानों और आम लोगों पर पड़ रहा है. पटवारी राजस्व व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी हैं और ग्रामीण स्तर पर किसानों से सीधे जुड़े रहते हैं. ऐसे में कार्यप्रणाली में मौजूद खामियों का असर केवल पटवारियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आम जनता को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा- वीरेंद्र कुमार बैस, प्रांत संयोजक राजस्व पटवारी संघ
डिजिटल गिरदावरी और पीवी ऐप की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल
पटवारी संघ ने डिजिटल गिरदावरी और पीवी ऐप की कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं. वीरेंद्र कुमार बैस के मुताबिक, पहले गिरदावरी की प्रक्रिया में पटवारी खेतों में जाकर फसल की स्थिति का निरीक्षण करते थे और उसके आधार पर रिकॉर्ड में जानकारी दर्ज करते थे. लेकिन पिछले दो वर्षों से डिजिटल सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन के माध्यम से सर्वे की व्यवस्था लागू की गई है. उन्होंने बताया कि इस बार गिरदावरी की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है. सर्वे के दौरान खेत में बोई गई फसल की जानकारी दर्ज की जाती है, लेकिन यदि रिकॉर्ड में गलत फसल दर्ज हो जाए तो उसे तत्काल सुधारने की सुविधा नहीं है.
पदोन्नति से लेकर वेतन विसंगति तक चार प्रमुख मांगें
पटवारी संघ ने मुख्यमंत्री के नाम दिए गए ज्ञापन में चार सूत्रीय मांगों के निराकरण की मांग की है. इनमें विभागीय वेतनमान के अनुसार पटवारी संवर्ग से राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति, वेतन विसंगति दूर करना, पीवी ऐप बंद कर संबंधित दोषियों पर कार्रवाई करना और पटवारियों के खिलाफ की गई द्वेषपूर्ण कार्रवाई को निरस्त करना शामिल है.
पहली मांग : राजस्व निरीक्षक पद पर पदोन्नति
संघ का कहना है कि पटवारी संवर्ग में पदोन्नति का विषय पिछले 8 से 10 वर्षों से लंबित है. संगठन के मुताबिक, अन्य विभागों में पदोन्नति की प्रक्रिया के तहत कर्मचारियों को आगे बढ़ने के अवसर मिलते हैं, लेकिन पटवारी संवर्ग में इस दिशा में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है. संघ ने मांग की है कि पटवारियों को राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति का अवसर दिया जाए.
दूसरी मांग : वेतन विसंगति का निराकरण
पटवारी संघ के अनुसार, वर्ष 2017 में ग्रेड-पे 2200 रुपये से बढ़ाकर 2400 रुपये किया गया था. हालांकि, तहसील और जिला स्तर पर संशोधित ग्रेड-पे का निर्धारण करते समय हुई विसंगतियों के कारण कई पटवारियों के वेतन में अंतर बना हुआ है. संघ का कहना है कि इससे संबंधित कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है. संगठन ने वेतन विसंगति दूर करने के लिए शासन स्तर पर आवश्यक निर्देश जारी करने की मांग की है.
तीसरी मांग : पीवी ऐप बंद करने और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग
संघ ने पीवी ऐप की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए इसे बंद करने की मांग की है. ज्ञापन में दावा किया गया है कि लगातार संशोधनों के बावजूद ऐप में मौजूद खामियां दूर नहीं हो सकी हैं और इससे तैयार होने वाले नक्शों की शुद्धता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. संगठन ने ऐप के माध्यम से सामने आ रही समस्याओं का उचित समाधान निकालने और इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर वैधानिक कार्रवाई करने की मांग की है.
चौथी मांग : पटवारियों पर की गई कार्रवाई निरस्त करने की मांग
पटवारी संघ का कहना है कि पीवी ऐप में मौजूद तकनीकी और कार्यप्रणाली संबंधी खामियों के बावजूद कई जिलों में पटवारियों को नोटिस जारी किए गए. संगठन के मुताबिक, काम पूरा करने के दबाव के बीच कुछ पटवारियों का स्थानांतरण और निलंबन भी किया गया. संघ ने इन कार्रवाइयों को अनुचित बताते हुए निरस्त करने की मांग की है.
धान खरीदी से पहले समाधान की मांग
पटवारी संघ का कहना है कि आगामी धान खरीदी के दौरान गिरदावरी से जुड़ी त्रुटियां किसानों के लिए बड़ी परेशानी बन सकती हैं. यदि समय रहते रिकॉर्ड में सुधार की व्यवस्था नहीं बनाई गई तो किसानों को अपनी उपज बेचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. संघ ने शासन से मांग की है कि तकनीकी खामियों को दूर करने के साथ-साथ कर्मचारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए जाएं, ताकि किसानों के काम प्रभावित न हों.पटवारियों ने मुख्यमंत्री से चारों मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए जल्द निर्णय लेने की अपील की है. वहीं, नागरिक भूमि विकास मंच के समर्थन से आंदोलन को नया बल मिला है.
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