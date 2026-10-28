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पटवारियों की अनिश्चकालीन हड़ताल को समर्थन, नागरिक भूमि विकास मंच ने मांगों को बताया सही

पटवारियों की अनिश्चकालीन हड़ताल को समर्थन ( Etv Bharat )

धमतरी : धमतरी शहर के गांधी मैदान में 13 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे पटवारियों का आंदोलन लगातार जारी है. बुधवार को धमतरी जिले के नागरिक भूमि विकास मंच ने भी आंदोलन को समर्थन दिया. मंच के सदस्य हड़ताल स्थल पर पहुंचे और पटवारियों की मांगों को जायज बताते हुए शासन-प्रशासन से जल्द समाधान निकालने की मांग की. पटवारियों की हड़ताल के कारण राजस्व से जुड़े कई काम प्रभावित हो रहे हैं, जिससे आम नागरिकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.





आम लोगों के काम अटके, शासन से समाधान की मांग



नागरिक भूमि विकास मंच के सदस्य योगेश रायचूरा ने कहा कि पटवारी पिछले 16 दिनों से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी समस्याओं के समाधान की दिशा में कोई ठोस पहल सामने नहीं आई है. पटवारियों की मांगें छोटी-छोटी हैं, लेकिन उनके कामकाज में ऐसी जटिलताएं पैदा कर दी गई हैं कि त्रुटि होने पर उन्हें विभागीय कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है. सीआर कमजोर होने से लेकर पदोन्नति रुकने तक का खतरा बना रहता है.