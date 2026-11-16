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पटवारियों के समर्थन में आए भाजपा विधायक अजय चंद्राकर, बोले जायज हैं मांगें

पटवारियों के समर्थन में आए भाजपा विधायक ( ETV Bharat )

रायपुर: पूरे छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो चुकी है. धान खरीदी शुरू हुए 1 दिन बीत चुका है और हड़ताल पर गए पटवारी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं. हड़ताल पर बैठे पटवारियों को अब बीजेपी सरकार के ही विधायक अजय चंद्राकर (कुरूद विधानसभा सीट) का साथ या कहें समर्थन मिला है.

पटवाारियों की हड़ताल को बताया जायज बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने पटवारियों की मांगों को जायज बताते हुए कहा, ''सरकार को उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए.'' अजय चंद्राकर ने यह भी स्पष्ट किया कि पटवारी संघ की हड़ताल सरकार के गले की फांस नहीं है. सरकार अलग-अलग स्तर पर पटवारी संघ से बातचीत कर रही है और मुख्यमंत्री भी इस पूरे मामले के समाधान के लिए प्रतिबद्ध हैं. बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने उम्मीद जताई है कि आने वाले कुछ दिनों में इस विवाद का हल निकल जाएगा. वहीं, धान खरीदी को लेकर विधायक ने कहा कि सरकार ने पर्याप्त और पुख्ता व्यवस्था की है और खरीदी में रुकावट आने की कोई सूचना नहीं है.