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काले कपड़ों में पटवारियों का प्रदर्शन, बरसते पानी में जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन, PV एप का कर रहे विरोध

काले कपड़ों में पटवारियों का प्रदर्शन ( ETV Bharat )

बेमेतरा: जिला पटवारी संघ का अनिश्चितकालीन आंदोलन और हड़ताल जारी है. बुधवार को पटवारियों ने काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन किया और बारिश में भीगते हुए जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा. बारिश के बीच पटवारी संघ अपनी मांगों को लेकर रैली की शक्ल में जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे. संघ ने 4 सूत्री मांगों के संबंध में कलेक्ट्रेट में बेमेतरा के तहसीलदार जयंत पाटले को प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम ज्ञापन सौंपा. इस दौरान पटवारियों ने शासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की.





काले कपड़ों में पटवारी संघ का प्रदर्शन पीवी एप के विरोध में बेमेतरा पटवारी संघ के सदस्य 13 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं. नाराज पटवारी संघ शहर के जय स्तम्भ चौक में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं. आंदोलनरत पटवारियों का कहना है कि उनकी प्रमुख मांगों में पीवी (PV) ऐप का विरोध, वेतन विसंगति दूर करना और पदोन्नति संबंधी मांगें शामिल हैं.