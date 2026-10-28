काले कपड़ों में पटवारियों का प्रदर्शन, बरसते पानी में जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन, PV एप का कर रहे विरोध
पटवारी संघ PV App का उपयोग नहीं करने पर अड़ा और वेतन विसंगति दूर करने की मांग कर रहा. अंकुर तिवारी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 28, 2026 at 10:05 PM IST
बेमेतरा: जिला पटवारी संघ का अनिश्चितकालीन आंदोलन और हड़ताल जारी है. बुधवार को पटवारियों ने काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन किया और बारिश में भीगते हुए जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा. बारिश के बीच पटवारी संघ अपनी मांगों को लेकर रैली की शक्ल में जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे. संघ ने 4 सूत्री मांगों के संबंध में कलेक्ट्रेट में बेमेतरा के तहसीलदार जयंत पाटले को प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम ज्ञापन सौंपा. इस दौरान पटवारियों ने शासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की.
काले कपड़ों में पटवारी संघ का प्रदर्शन
पीवी एप के विरोध में बेमेतरा पटवारी संघ के सदस्य 13 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं. नाराज पटवारी संघ शहर के जय स्तम्भ चौक में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं. आंदोलनरत पटवारियों का कहना है कि उनकी प्रमुख मांगों में पीवी (PV) ऐप का विरोध, वेतन विसंगति दूर करना और पदोन्नति संबंधी मांगें शामिल हैं.
नोडल अधिकारी बनाए जाने का विरोध
इसके अलावा पटवारी संघ ने धान खरीदी कार्य के लिए पटवारियों को नोडल अधिकारी बनाए जाने का भी विरोध किया है. अपनी मांगों के समर्थन में कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगोई एवं खाद्य अधिकारी ओंकार ठाकुर को ज्ञापन भी सौंप चुके हैं. प्रदर्शन के दौरान पटवारियों ने मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही.
हड़ताली पटवारियों की मुख्य मांगें
- पटवारी PV App का उपयोग नहीं करने पर अड़े.
- नियमित प्रमोशन देने की कर रहे मांग.
- वेतन विसंगति दूरी करने की मांग.
- एक समान वेतन देने की डिमांड.
- शोकॉज नोटिस, निलंबन, तबादले वापस लेने की मांग
जानिए क्या है पीवी ऐप
पीवी ऐप (PV App) का उपयोग मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों में राजस्व विभाग और पटवारियों द्वारा खेतों में बोई गई फसलों के डिजिटल और भौतिक सत्यापन (Physical Crop Survey / गिरदावरी) के लिए किया जाता है.
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