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पटवारियों ने उठाई वेतन विसंगति दूर करने समेत पदोन्नति की मांग, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

वेतन विसंगति दूर करने समेत पदोन्नति की मांग ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बिलासपुर : पदोन्नति और वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर राजस्व पटवारी संघ ने ज्ञापन सौंपा. दरअसल राजस्व पटवारी संघ, छत्तीसगढ़ की जिला इकाई बिलासपुर ने पटवारियों की पदोन्नति प्रक्रिया शुरू करने और वेतन संबंधी विसंगतियों के निराकरण की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम मुख्य सचिव को संबोधित ज्ञापन कलेक्टर के माध्यम से सौंपा है.

पटवारियों में असंतोष

संघ के अध्यक्ष का कहना है कि लंबे समय से लंबित मांगों के कारण पटवारियों में असंतोष है, जिसका असर कार्यक्षमता पर भी पड़ रहा है. ज्ञापन में कहा कि वर्तमान में पटवारियों की पदोन्नति के लिए कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित नहीं है, जिससे कई कर्मचारी बिना पदोन्नति के ही सेवानिवृत्त हो जाते हैं.