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छत्तीसगढ़ में पटवारियों की हड़ताल, निलंबन आदेश की कॉपी जलाकर विरोध

जांजगीर चांपा/धमतरी/बलरामपुर: छत्तीसगढ़ में 13 अक्टूबर से पटवारियों की हड़ताल जारी है. जांजगीर में 141 पटवारियों को जिला प्रशासन ने ब्रेक इन सर्विस, जिला अध्यक्ष और कार्यकारी प्रांताध्यक्ष के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की है. जिला प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जिला जांजगीर-चांपा ने पटवारियों के आंदोलन को समर्थन दिया है. फेडरेशन एवं राजस्व पटवारी संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों ने एकजुट होकर शासन के दंडात्मक कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन किया और निलंबन आदेश की प्रतियां जलाया.

धमतरी में 13 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे पटवारियों के खिलाफ अब शासन-प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है. धमतरी जिले में दो पटवारियों को निलंबित कर दिया गया है. वहीं हड़ताल में शामिल धमतरी, नगरी, कुरूद सहित विभिन्न क्षेत्रों में पटवारियों को नोटिस जारी किए गए हैं. धमतरी जिले में राजस्व पटवारी संघ के बैनर तले करीब 148 पटवारी हड़ताल पर हैं.

धमतरी में 2 पटवारियों पर कार्रवाई (ETV Bharat Chhattisgarh)

नगरी और मगरलोड के दो पटवारी निलंबित

नगरी और मगरलोड के दो पटवारियों पर निलंबन की गाज गिरी है. नगरी एसडीएम ने हल्का पांवद्वार में पदस्थ पटवारी चिम्मन लाल ध्रुव को निलंबित किया है. वहीं मगरलोड तहसीलदार ने मुख्यालय बेलोरा में पदस्थ पटवारी चैतन्य नेताम को निलंबित किया है.

48 घंटे में उपस्थिति देने के निर्देश

प्रशासन ने धमतरी, नगरी, मगरलोड, भखारा और कुकरेल क्षेत्र के पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. पटवारियों को 48 घंटे के भीतर उपस्थित होकर जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं. निर्धारित समय में जवाब नहीं देने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है. कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने कहा कि कुछ दिनों पहले कार्य में लापरवाही के चलते कुछ पटवारियों को निलंबित किया गया है.

बलरामपुर में पटवारियों का हल्लाबोल

बलरामपुर जिला मुख्यालय में पटवारियों ने निलंबन कार्यवाही के आदेश की प्रतियां जलाकर अपना विरोध जताया. बलरामपुर जिला मुख्यालय में विरोध प्रदर्शन के दौरान पटवारी संघ के प्रदेश प्रवक्ता विनय पांडेय ने कहा कि गिरदावरी में हो रही व्यवहारिक परेशानियों को लेकर प्रशासन को मांग बताने के लिए 13 अक्टूबर से आंदोलन शुरू किया है, लेकिन हमारे प्रांताध्यक्ष को निलंबित किया गया और दमनकारी नीति अपनाई गई है. जिलाध्यक्ष सहित चार अन्य पटवारियों को सस्पेंड कर दिया गया है. कुसमी में भी तीन पटवारियों को निलंबित किया गया है.

पटवारियों के प्रदर्शन से धान खरीदी प्रभावित होने की आशंका (ETV Bharat Chhattisgarh)

बलरामपुर राजस्व पटवारी संघ की तहसील अध्यक्ष सुरभि दास ने कहा कि हम अपनी दो जायज मांग को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं. पटवारी का पद ऐसा पद है जो जिस पद पर ज्वाइन होते हैं उसी पद पर रिटायर हो जाते हैं मतलब हमारी जिंदगी में कोई प्रोग्रेस ही नहीं है.

बलरामपुर में पटवारियों का प्रदर्शन (ETV Bharat Chhattisgarh)

धान खरीदी प्रक्रिया हो सकती है प्रभावित