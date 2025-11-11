ETV Bharat / state

धान खरीदी में ड्यूटी लगाने का पटवारियों ने किया विरोध, जांजगीर चांपा कलेक्टर से की शिकायत

जांजगीर चांपा: पूरे छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की शुरूआत 15 नवंबर से शुरू होने जा रहा है. धान खरीदी की सारी तैयारियां पूरी जिला प्रशासन की ओर से पूरी कर ली गई है. हर जिले में कई उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं. 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी की इस वर्ष भी होनी है.

40 पटवारियों ने किया विरोध: एक तरह जांजगीर चांपा में भी धान खरीदी की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है. लेकिन इससे पहले जिले के 40 पटवारियों ने जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. नाराज पटवारियों का कहना है कि उनकी ड्यूटी धान खरीदी में लगाना उचित नहीं है. 40 पटवारियों का कहना है कि अगर जबरन उनकी ड्यूटी धान खरीदी में लगाई गई तो वो जिला प्रशासन के आदेश का बहिष्कार कर देंगे. नाराज पटवारियों ने मांग की है कि उनकी मांग पर जल्द से जल्द विचार किया जाए.

जांजगीर चांपा कलेक्टर से की शिकायत (ETV Bharat)

15 नवंबर से शुरू हो रही है धान खरीदी: शासन द्वारा 15 नवम्बर से समर्थन मूल्य मे धान शुरू होने वाली है लेकिन सहकारी विभाग के प्रबंधक से लेकर कंप्यूटर ऑपरेटर तक आंदोलनरत हैं. जिसके कारण जिले में अभी तक धान खरीदी केन्द्रों में किसी तरह की तैयारी नहीं हो पाई है. वहीं राज्य शासन के आदेश पर खाद्य विभाग द्वारा धान खरीदी केन्द्रों में पटवारियों को सह खरीदी प्रभारी के लिए ड्यूटी लगा दी गई है. जिसके कारण अब जिले के पटवारियों ने भी धान खरीदी से पटवारियों को मुक्त करने की मांग की है.



राजस्व पटवारी संघ ने की कलेक्टर से मुलाकात: राजस्व पटवारी संघ के सदस्यों ने कलेक्टर से मुलाक़ात कर ज्ञापन सौंपा है. पटवारी संघ ने जिले के पटवारियों को धान खरीदी से मुक्त करने की मांग की है. उन्होंने कहा कि पटवारियों के पास अभी कई राजस्व मामले है, जिसके काम से उन्हें समय नहीं मिल पाता और दूसरा काम करने के किसानों की परेशानी बढ़ जाएगी. राजस्व पटवारी संघ ने मांग पूरा नहीं होने पर आदेश का बहिस्कार करने की चेतावनी दी.



एकीकृत पोर्टल से एग्रीस्टेक पार्टल की परेशानी: धान खरीदी को लेकर इस बार राज्य सरकार की तैंयारी मे भारी कमी और खामी है,, पहले किसानो का एकीकृत पोर्टल से एग्रीस्टेक पार्टल मे रकबा एंट्री मे भारी खामी आई है, जिसके कारण किसान परेशान है, वही धान खरीदी केन्द्रो मे कंप्यूटर किए जा रहे व्यापक बदलाव के विरोध मे सहकारी बैंक के प्रबंधक खरीदी केंद्र प्रभारी और कम्प्यूटर ऑपरेटर भी आंदोलन कर रहे है और अब धान खरीदी मे पटवारियों की नियुक्ति के बाद राजस्व पटवारी संघ भी विरोध मे उतर गए है ऐसी स्थिति ने 15 नवम्बर से धान खरीदी शुरू कैसे होंगी इस पर सवाल उठने लगा है.