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पटवारी संघ छत्तीसगढ़: 2 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन

बस्तर: जगदलपुर में राजस्व पटवारी संघ ने अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया. पटवारी संघ के प्रदर्शन में बड़ी संख्या में पटवारी शामिल हुए. पटवारी संघ की मांग है कि उनको पदोन्नति का अधिकार मिले साथ ही उनकी वेतन विसंगति को जल्द से जल्द सरकार दूर करे. प्रदर्शन में शामिल पटवारियों का कहना है कि वेतन विसंगति के चलते उनकी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. पटवारी संघ ने कहा कि अगर उनकी मांगों को सरकार अनसुना करती है तो वो इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे.



पटवारी संघ का जगदलपुर में प्रदर्शन

पटवारी संघ के जिला अध्यक्ष आनंद कुमार कश्यप ने कहा कि एक पटवारी अपनी नियुक्ति से लेकर रिटायरमेंट तक केवल एक ही पद पटवारी पर ही पदस्थ रहता है. पटवारी पूरी सेवा के दौरान एक ही पद पर काम करते हुए सेवानिवृत्त हो जाता हा. जबकि अन्य विभागों में पदोन्नति की व्यवस्था नियमानुसार है. पटवारी संघ के जिला अध्यक्ष ने कहा, पटवारियों द्वारा किये जा रहे मांगों पर छत्तीसगढ़ शासन गंभीरता नहीं दिखा रही है.