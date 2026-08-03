पटवारी संघ छत्तीसगढ़: 2 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन
पटवारी संघ की मांग है कि पदोन्नति का अधिकार और वेतन विसंगति दूर किया जाना चाहिए.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 3, 2026 at 7:02 PM IST
बस्तर: जगदलपुर में राजस्व पटवारी संघ ने अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया. पटवारी संघ के प्रदर्शन में बड़ी संख्या में पटवारी शामिल हुए. पटवारी संघ की मांग है कि उनको पदोन्नति का अधिकार मिले साथ ही उनकी वेतन विसंगति को जल्द से जल्द सरकार दूर करे. प्रदर्शन में शामिल पटवारियों का कहना है कि वेतन विसंगति के चलते उनकी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. पटवारी संघ ने कहा कि अगर उनकी मांगों को सरकार अनसुना करती है तो वो इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे.
पटवारी संघ का जगदलपुर में प्रदर्शन
पटवारी संघ के जिला अध्यक्ष आनंद कुमार कश्यप ने कहा कि एक पटवारी अपनी नियुक्ति से लेकर रिटायरमेंट तक केवल एक ही पद पटवारी पर ही पदस्थ रहता है. पटवारी पूरी सेवा के दौरान एक ही पद पर काम करते हुए सेवानिवृत्त हो जाता हा. जबकि अन्य विभागों में पदोन्नति की व्यवस्था नियमानुसार है. पटवारी संघ के जिला अध्यक्ष ने कहा, पटवारियों द्वारा किये जा रहे मांगों पर छत्तीसगढ़ शासन गंभीरता नहीं दिखा रही है.
जिस पद पर एक बार ज्वाइनिंग होती है उस पद से कर्मचारी की सेवानिवृति हो जाती है. यह अन्याय है हमें नियमों के तहत पदोन्नति मिलनी चाहिए: आनंद कुमार कश्यप, पटवारी संघ अध्यक्ष
पटवारी संघ की चेतावनी
प्रदर्शन के दौरान मुख्य सचिव के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया. जिसमें वेतनमान सुधार और पदोन्नति सहित स्थानीय समस्याओं का भी उल्लेख किया गया है. जिला अध्यक्ष आनंद कुमार कश्यप ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं तो इस आंदोलन तेज किया जाएगा. जिसका बड़ा असर गिरदावरी, डीसीएस सर्वे और किसानों से जुड़े व राजस्व कार्यों पर भी पड़ सकता है. संघ ने सरकार से जल्द निर्णय लेकर कर्मचारियों और किसानों दोनों के हित में कार्रवाई करने की अपील की.
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