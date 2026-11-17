पटवारी आरआई पेपर लीक: दिल्ली से 2 आरोपी गिरफ्तार, EOW ACB की कार्रवाई
8 दिनों कि EOW ACB को मिली रिमांड
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 17, 2026 at 7:26 AM IST
रायपुर: पटवारी से राजस्व निरीक्षक (आरआई) पद पर पदोन्नति के लिए आयोजित विभागीय परीक्षा 2024 के प्रश्नपत्र लीक से संबंधित मामले में राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने कार्रवाई की है. EOW-ACB ने दिल्ली से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के नाम वीर सिंह जाटव और अरविंद जाटव है.
पटवारियों को राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण के लिए चयनित करने आयुक्त, भू-अभिलेख द्वारा 7 जनवरी 2024 को राजस्व निरीक्षक विभागीय परीक्षा 2024 आयोजित की गई थी. परिणाम के आधार पर 216 अभ्यर्थियों का चयन किया गया.
EOW-ACB कि जांच में पाया गया कि आरोपी वीर सिंह जाटव और अरविंद जाटव ने प्रश्नपत्र मुद्रण समिति से संबद्ध प्रकरण के सह-आरोपी वीरेन्द्र जाटव के साथ मिलकर आपराधिक षड्यंत्र रचा और परीक्षा की गोपनीयता भंग की. परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र लीक कर परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को अवैध रूप से उपलब्ध कराया. इसके एवज में अभ्यर्थियों से मोटी रकम वसूल की गई.
परीक्षा में अनियमितताओं के संबंध में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग का उच्च स्तरीय जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रकरण की जांच EOW-ACB को सौंपी गई. ब्यूरो द्वारा की गई प्रारंभिक जांच के निष्कर्षों के आधार पर मामला दर्ज कर जांच में लिया गया.
पकड़े गए दोनों आरोपी मध्यप्रदेश के भिंड जिले की रहने वाले हैं. आरोपियों को 16 नवंबर को कोर्ट में पेश किया गया जहां से उन्हें 23 नवंबर तक 8 दिनों की पुलिस रिमांड मिली है. पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 (सी) और IPC की धारा 420, 467, 468, 471 एवं 120-बी के अंतर्गत मामला दर्ज है.
15 नवंबर 2026 को कार्यपालिक दण्डाधिकारी के समक्ष आरोपियों की शिनाख्त परेड कराई गई, जिसमें परीक्षा में सम्मिलित हुए संबंधित पटवारियों द्वारा दोनों आरोपियों की पहचान लीक प्रश्नपत्र उपलब्ध कराने, लीक प्रश्नपत्र से तैयारी के लिए स्थान उपलब्ध कराने एवं अवैध वसूली करने वाले व्यक्तियों के रूप में की गई. अपराध में संलिप्तता के स्पष्ट प्रमाण मिलने पर आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार किया गया. प्रकरण में आगे की जांच जारी है.
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