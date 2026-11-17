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पटवारी आरआई पेपर लीक: दिल्ली से 2 आरोपी गिरफ्तार, EOW ACB की कार्रवाई

पटवारी आरआई पेपर लीक केस ( ETV Bharat Chhattisgarh )

रायपुर: पटवारी से राजस्व निरीक्षक (आरआई) पद पर पदोन्नति के लिए आयोजित विभागीय परीक्षा 2024 के प्रश्नपत्र लीक से संबंधित मामले में राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने कार्रवाई की है. EOW-ACB ने दिल्ली से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के नाम वीर सिंह जाटव और अरविंद जाटव है.

पटवारियों को राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण के लिए चयनित करने आयुक्त, भू-अभिलेख द्वारा 7 जनवरी 2024 को राजस्व निरीक्षक विभागीय परीक्षा 2024 आयोजित की गई थी. परिणाम के आधार पर 216 अभ्यर्थियों का चयन किया गया.