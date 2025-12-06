ETV Bharat / state

पटवारी भर्ती परीक्षा : 8 से 15 दिसंबर तक अभ्यर्थियों के दस्तावेज और पात्रता की जांच, जानिए नियम

3 हजार 705 पदों पर भर्ती परीक्षा का तीन दिसंबर को जारी किया था परिणाम. पदों से दोगुने अभ्यर्थियों की सूची जारी.

Revenue Board, Ajmer
राजस्व मंडल, अजमेर (ETV Bharat Ajmer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 6, 2025 at 2:15 PM IST

अजमेर: कर्मचारी चयन बोर्ड ने पटवारी भर्ती परीक्षा 2025 का परिणाम जारी कर पात्रता एवं दस्तावेजों की सत्यापन के लिए राजस्व मंडल को दो गुना अभ्यार्थियों की सूची भेजी है. सूची में 3 हजार 705 हजार पदों के विरुद्ध 7 हजार 410 अभ्यर्थी शामिल किए गए हैं. इन अभ्यर्थियों के दस्तावेज एवं पात्रता की जांच राजस्व मंडल 8 दिसंबर से करेगा. जांच कार्य जयपुर रोड स्थित राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान में होगा.

राजस्व मंडल में उप निबंधक रविंद्र कुमार ने बताया कि दस्तावेज और पात्रता की जांच 8 से 15 दिसंबर तक होगी. तिथि में परिवर्तन भी किया जा सकता है. फिलहाल कर्मचारी चयन बोर्ड की अधिकृत वेबसाइट पर फॉर्म की स्क्रूटनी, आवेदन फार्म 4 से 6 दिसंबर तक आमंत्रित किए जा रहे हैं. शनिवार को आवेदन की अंतिम तिथि है. बोर्ड ने 17 अगस्त 2025 को पटवार भर्ती परीक्षा ली. परिणाम 3 दिसंबर को घोषित किया. 3 हजार 705 पदों पर भर्ती होगी.

कुमार ने बताया कि दस्तावेज सत्यापन के लिए अभ्यर्थियों को विस्तृत आवेदन पत्र और ऑनलाइन आवेदन पत्र की मूल प्रति के साथ दो प्रतियां और मूल दस्तावेज भी लाने होंगे. अभ्यर्थी दस्तावेजों और पात्रता की जांच के लिए आने से पहले वेबसाइट पर दिए आवश्यक दिशा निर्देश पढ़ लें.

एक नजर में पटवारी भर्ती परीक्षा 2025

  • 17 अगस्त 2025 को हुई थी परीक्षा
  • 6 लाख 76 हजार 11 परीक्षार्थी थे पंजीकृत
  • 6 लाख 858 ने दी परीक्षा
  • 3 दिसंबर 2025 को आया था परिणाम
  • 3 हजार 705 है कुल पद
  • 4 से 6 दिसंबर को वेबसाइट पर स्क्रूटनी और आवेदन फॉर्म आमंत्रित
  • 8 से 15 दिसंबर तक राजस्व मंडल में दस्तावेज और पात्रता की जांच

