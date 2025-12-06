ETV Bharat / state

पटवारी भर्ती परीक्षा : 8 से 15 दिसंबर तक अभ्यर्थियों के दस्तावेज और पात्रता की जांच, जानिए नियम

अजमेर: कर्मचारी चयन बोर्ड ने पटवारी भर्ती परीक्षा 2025 का परिणाम जारी कर पात्रता एवं दस्तावेजों की सत्यापन के लिए राजस्व मंडल को दो गुना अभ्यार्थियों की सूची भेजी है. सूची में 3 हजार 705 हजार पदों के विरुद्ध 7 हजार 410 अभ्यर्थी शामिल किए गए हैं. इन अभ्यर्थियों के दस्तावेज एवं पात्रता की जांच राजस्व मंडल 8 दिसंबर से करेगा. जांच कार्य जयपुर रोड स्थित राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान में होगा.

राजस्व मंडल में उप निबंधक रविंद्र कुमार ने बताया कि दस्तावेज और पात्रता की जांच 8 से 15 दिसंबर तक होगी. तिथि में परिवर्तन भी किया जा सकता है. फिलहाल कर्मचारी चयन बोर्ड की अधिकृत वेबसाइट पर फॉर्म की स्क्रूटनी, आवेदन फार्म 4 से 6 दिसंबर तक आमंत्रित किए जा रहे हैं. शनिवार को आवेदन की अंतिम तिथि है. बोर्ड ने 17 अगस्त 2025 को पटवार भर्ती परीक्षा ली. परिणाम 3 दिसंबर को घोषित किया. 3 हजार 705 पदों पर भर्ती होगी.

