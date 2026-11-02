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141 पटवारियों को सेवा उल्लंघन का नोटिस, 2 पटवारी निलंबित

जांजगीर चांपा: PV एप के विरोध में राजस्व पटवारी संघ के अनिश्चितकालीन हड़ताल के 18 दिन बाद जिला प्रशासन सख्त हो गई है. जिला प्रशासन ने हड़ताल करने वाले पटवारियों पर बड़ी कार्रवाई की है.

जिला प्रशासन ने 141 पटवारियों को ब्रेक इन सर्विस का नोटिस जारी किया है, साथ ही राजस्व पटवारी संघ के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव और ज्योतिष कुमार सर्वे को निलंबित कर दिया है. जिला प्रशासन के इस आदेश के बाद राजस्व पटवारी संघ मे आक्रोश व्याप्त है और राज्य स्थापना दिवस के दिन सर्विस ब्रेक के नोटिस की प्रति जलाने का एलान कर दिया है.

जिले में कुल 156 पटवारी पदस्थ है, जो 13 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल में शामिल है. शासकीय काम में लगातार अनुपस्थित होने के कारण उन्हें वापस काम पर लौटने के लिए कहा गया, जिसमें से 15 पटवारी काम पर वापस लौट गए. वापस लौटे पटवारियों में 13 परिवीक्षाधीन पटवारी और 2 ऐसे पटवारी शामिल हैं, जो हड़ताल में शामिल नहीं हुए थे.

जांजगीर चांपा पटवारियों पर कार्रवाई का नोटिस (ETV Bharat Chhattisgarh)

दो पटवारी निलंबित

जांजगीर चांपा जिला के दो पटवारियों को शिवरीनारायण और जांजगीर एसडीएम ने निलंबित कर दिया है. दोनों पटवारियों के निलंबन का कारण कर्तव्य में लापरवाही और अनधिकृत अनुपस्थिति को प्रमुख कारण बताया गया, साथ ही एक पटवारी पर पूर्व में अपराध पंजीबद्ध होने के कारण निलंबन की कार्रवाई करना बताया गया है.

धान खरीदी का काम प्रभावित होने पर कार्रवाई

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शिवरीनारायण ने धर्मेंद्र यादव, पटवारी हल्का नंबर 13, तहसील शिवरीनारायण के विरुद्ध कर्तव्य में लापरवाही एवं अनधिकृत अनुपस्थिति के कारण कार्रवाई की गई है. उनकी अनुपस्थिति से नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, फौती, अभिलेख दुरुस्ती, धान फसल का डिजिटल क्रॉप सर्वे, फसल गिरदावरी, धान खरीदी एवं अन्य महत्वपूर्ण शासकीय कार्य प्रभावित हो रहे थे. पूर्व में कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए जाने के बावजूद अपेक्षित गंभीरता नहीं दर्शाने पर उन्हें निलंबित करते हुए विभागीय जांच के आदेश दिए है.

वही जांजगीर एसडीएम ने ज्योतिष कुमार सर्वे, पटवारी तहसील जांजगीर के विरुद्ध थाना सिटी कोतवाली जांजगीर में छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3(2) के तहत वर्ष 2025 में अपराध पंजीबद्ध किया गया था, आपराधिक प्रकरण के शामिल होने एवं शासकीय सेवक के पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए निलंबित किया गया है.

कार्रवाई के विरोध में पटवारी