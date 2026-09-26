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तीस हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया पटवारी, विजिलेंस टीम ने किया गिरफ्तार

हल्द्वानी: नैनीताल जिले की धारी तहसील में भ्रष्टाचार के खिलाफ विजिलेंस टीम ने बड़ी कार्रवाई की है. भूमि की नाप कराने के एवज में 30 हजार रुपए रिश्वत मांगने के आरोप में पटवारी निर्मल बोरा को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है. शिकायतकर्ता ने रिश्वत मांगने की शिकायत सतर्कता अधिष्ठान की 1064 हेल्पलाइन पर दर्ज कराई थी. शिकायत की जांच में आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए जाने के बाद ट्रैप टीम गठित की गई और 26 सितंबर को कार्रवाई करते हुए पटवारी को गिरफ्तार कर लिया गया.

जानकारी के मुताबिक धारी तहसील क्षेत्र के मौड़ा गांव निवासी शिकायतकर्ता अपनी भूमि की नाप कराने के लिए पटवारी निर्मल बोरा के संपर्क में आया था. आरोप है कि भूमि की नाप कराने के एवज में पटवारी द्वारा शिकायतकर्ता से रिश्वत की मांग की जा रही थी. शिकायतकर्ता ने रिश्वत देने से इनकार करते हुए मामले की शिकायत सतर्कता अधिष्ठान की टोल फ्री हेल्पलाइन 1064 पर की.

शिकायत मिलने के बाद सतर्कता अधिष्ठान ने मामले की जांच की. जांच में रिश्वत मांगने के आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए जाने के बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया. इसके बाद पुलिस अधीक्षक सतर्कता अधिष्ठान के निर्देश पर आरोपी पटवारी को रंगे हाथ पकड़ने के लिए ट्रैप टीम का गठन किया गया.