घूसखोर पटवारी पर गिरी गाज, कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम ने किया निलंबित, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ था वायरल
सोशल मीडिया में पटवारी के घूस लेने का वीडियो वायरल हुआ था.इस वीडियो के बाद प्रशासन ने पटवारी के खिलाफ एक्शन लिया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 9, 2026 at 12:13 PM IST
दुर्ग : दुर्ग कलेक्टर ने रिश्वत लेने वाले वीडियो पर कार्रवाई की है. कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम ने त्वरित कार्रवाई करते आरोपी पटवारी को निलंबित कर दिया है. आपको बता दें कि सोशल मीडिया में पटवारी का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हुआ था.इस वीडियो की सत्यता जांचने के बाद पटवारी को निलंबित किया गया है. पूरा मामला भूमि बंटवारे के एवज में रकम लेने से जुड़ा है.
एसडीएम के आदेश में क्या ?
भिलाई 3 अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ने तहसील कार्यालय में पदस्थ पटवारी लेकेश्वर सिंह ठोकर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया.आदेश में कहा गया है कि कर्मचारी पर कर्तव्य निर्वहन में गंभीर लापरवाही और आचरण नियमों के उल्लंघन के आरोप पाए गए हैं. निलंबन अवधि के दौरान संबंधित पटवारी का मुख्यालय तहसील कार्यालय अहिवारा निर्धारित किया गया है. नियमानुसार पटवारी को जीवन निर्वाह भत्ता भी दिया जाएगा.
किसलिए पटवारी पर हुई कार्रवाई
जानकारी के अनुसार सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था.इसमें राजस्व विभाग से जुड़े कर्मचारी पर पैसे लेने के आरोप लगा था. वीडियो सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने तत्काल जांच के निर्देश दिए.जांच की जिम्मेदारी तहसील स्तर पर अधिकारियों को सौंपी गई. जांच के दौरान संबंधित भूमिस्वामी, पक्षकार और हल्का पटवारी के बयान दर्ज किए गए. प्रारंभिक जांच में यह सामने आया कि पटवारी भूमि बंटवारे की प्रक्रिया के बदले कथित रूप से 45 हजार रुपए की राशि लेकर काम नहीं कर रहा था.इसके बाद पीड़ित ने पटवारी लेकेश्वर सिंह ठाकुर का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया था.
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