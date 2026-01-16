ETV Bharat / state

निशानदेही करने गए पटवारी को हमला कर किया लहूलुहान, गंभीर हालत में पहुंचाया अस्पताल

राउगी में पटवारी पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है. आरोपी पर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने का आरोप है.

पटवारी पर जानलेवा हमला
पटवारी पर जानलेवा हमला (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 16, 2026 at 4:43 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कुल्लू: जिला की मनाली विधानसभा के तहत आने वाले राउगी पंचायत में जमीन की निशानदेही करने पहुंची राजस्व विभाग की टीम पर हमला करने का मामला सामने आया है. इस मारपीट में पटवारी भोप सिंह गंभीर रूप से घायल हुए हैं.पटवारी को इलाज के लिए ढालपुर अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां पर डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है. मारपीट की सूचना मिलते ही कुल्लू पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और अब घायल पटवारी के बयान दर्ज कर पुलिस ने अगली कार्रवाई शुरू कर दी है.

राजस्व विभाग में तैनात पटवारी भोप सिंह ने बताया कि 'राउगी पंचायत के एक व्यक्ति ने शिकायत दी थी कि बीडीसी नग्गर के अध्यक्ष खेख राम ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया है. इसके बाद नायब तहसीलदार ने सरकारी भूमि की निशानदेही के लिए ऑर्डर निकाले थे. इसी के आधार पर अपने अन्य अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे थे. इसकी सूचना बीडीसी के अध्यक्ष खेख राम को दी गई. इस पर उन्होंने इंतजार करने और उसके बाद निशानदेही का काम शुरू करने की बात कही. जब खेख राम मौके पर पहुंचा तो उसने अपने राजनीतिक रुतबे का दबाव बनाने का प्रयास किया. निशानदेही करने पर जान से मारने की धमकी दी गई.'

जान बचाकर भागी निशानदेही करने आई टीम

भोप सिंह ने बताया कि जैसे ही जमीन की निशानदेही का काम शुरू किया तो पहले खेखराम ने कानूनगो के साथ मारपीट की, जब पटवारी भोप सिंह भी बीच बचाव करने के लिए पहुंचा तो खेखराम ने उन पर भी हमला किया. किसी तरह से जान बचाकर पटवारी और अन्य लोग मौके से भागे, लेकिन खेखराम ने पटवारी को गंभीर रूप से भी घायल कर दिया. घायल पटवारी भोप सिंह ने कहा कि खेखराम ने मुझे जान से मारने की धमकी भी दी है और वो राजनीति में अच्छा रुतबा रखता है. अब मुझे अपनी जान का भी खतरा बना हुआ है. पुलिस प्रशासन से भी मांग रखी गई कि आरोपी खेखराम पर जल्द से जल्द कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए

हमले में पटवारी बुरी तरह से लहूलुहान हो गया. इसके बाद उसे ढालपुर अस्पताल पहुंचाया गया. एसपी कुल्लू मदनलाल कौशल का कहना है कि 'मारपीट की सूचना मिलते ही कुल्लू पुलिस की टीम अस्पताल पहुंच गई है और घायल पटवारी भोप सिंह के बयान दर्ज किया जा रहे हैं. पुलिस की ओर से इस मामले में कानूनी प्रक्रिया अम्ल में लाई जा रही है.'

ये भी पढ़ें: बारिश न होने पर बड़ा देव कमरूनाग के भक्तों का बड़ा फैसला, गुर को गद्दी से हटाया

TAGGED:

PATWARI ATTACKED
KULLU PATWARI
KULLU PATWARI INJURED
कुल्लू पटवारी हमला
PATWARI ATTACKED KULLU

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.