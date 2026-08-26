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6 हजार की रिश्वत लेते पटवारी गिरफ्तार, पट्टा ऑनलाइन करने और मौका देखने के लिए मांगी थी घूस

एसीबी टीम आरोपी पटवारी को लेकर उसके संभावित ठिकानों पर तलाशी और दस्तावेजों की जांच कर रही है.

ACB nabs accused Patwari
एसीबी ने पकड़ा आरोपी पटवारी (ETV Bharat Pratapgarh)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 26, 2026 at 6:43 PM IST

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प्रतापगढ़: जिले के पीपलखूंट क्षेत्र में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने रिश्वतखोरी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए केलमेला पंचायत के पटवारी मदनलाल को 6 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. पटवारी ने वन भूमि पर सरकार की योजना के तहत पट्टा ऑनलाइन करने और मौका देखने की एवज में परिवादी से रिश्वत की मांग की थी.

शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने मामले का सत्यापन कराया, जिसमें रिश्वत मांगने की पुष्टि होने पर ट्रैप कार्रवाई की योजना बनाई गई. इसके बाद प्रतापगढ़ एसीबी टीम ने पीपलखूंट क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए पटवारी मदनलाल को परिवादी से 6 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगेहाथ पकड़ लिया. एसीबी एएसपी विक्रम सिंह ने बताया कि ट्रैप कार्रवाई के दौरान रिश्वत की राशि बरामद करने के साथ ही एसीबी टीम ने आरोपी पटवारी को हिरासत में ले लिया. कार्रवाई के बाद एसीबी टीम आरोपी पटवारी को लेकर उसके संभावित ठिकानों पर तलाशी और दस्तावेजों की जांच कर रही है.

पढ़ें: कोटपूटली में एसआई 3500 की घूस लेते गिरफ्तार, भरतपुर में 1 हजार की रिश्वत लेते पकड़ा नर्सिंग ऑफिसर

टीम द्वारा उसके ठिकानों से संबंधित रिकॉर्ड और अन्य महत्वपूर्ण सामग्री की भी जांच की जा रही है. तलाशी की कार्रवाई पूरी होने के बाद आरोपी पटवारी से एसीबी कार्यालय में ले जाकर विस्तृत पूछताछ की जाएगी. पूछताछ में रिश्वत की मांग, पट्टा ऑनलाइन करने और मौका देखने से जुड़े पूरे मामले के साथ अन्य पहलुओं की जानकारी जुटाई जाएगी. एसीबी की ओर से मामले में आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई जारी है.

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PATWARI TRAPPED IN BRIBE CASE
ACB ACTION IN PEEPAL KHOONT
RS 6000 BRIBE BY PATWARI
पीपलखूंट में पटवारी गिरफ्तार
PATWARI ARRESTED TAKING BRIBE

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