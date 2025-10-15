ETV Bharat / state

मिठाई के डिब्बे में पटवारी ने ली 45 हजार की रिश्वत, ACB ने रंगेहाथों पकड़ा

कोटा: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा की स्पेशल यूनिट की टीम ने पटवारी को मिठाई के डिब्बे में 45 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया है. उसने यह रिश्वत जमीन की पैमाइश और तरमीम करने की एवज में ली. यह कार्रवाई जिले के इटावा इलाके के उप तहसील खातौली में हुई है. फिलहाल कार्रवाई की जा रही है.

एसीबी स्पेशल यूनिट के एडिशनल एसपी मुकुल शर्मा ने बताया कि उन्हें शिकायत मिली थी कि परिवादी की जमीन की पैमाइश और तरमीम करवाने के लिए पटवारी प्रधान चौधरी रिश्वत मांग रहा था. सत्यापन के दौरान पता चला कि पटवारी 50 हजार रुपए की रिश्वत मांग रहा है. उसने 5000 रुपए की रिश्वत उसी समय ले ली और शेष राशि बाद में लेने का तय किया. सत्यापन होने के बाद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने जाल बिछाया और ट्रैप कार्रवाई की.