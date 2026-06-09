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नीमराणा में सीमा ज्ञान की एवज में 4500 रुपए घूस लेते पटवारी रंगे हाथों गिरफ्तार

तलवाना पटवारी ने जमीन के सीमा ज्ञान के 10 हजार रुपए मांगे. साढ़े चार हजार रुपए लेते दबोचा गया.

ACB Headquarters, Jaipur
एसीबी मुख्यालय जयपुर (ETV Bharat (File Photo))
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 9, 2026 at 4:43 PM IST

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बहरोड़: जिले के नीमराणा क्षेत्र के तलवाना में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) जयपुर की टीम ने पटवारी को 4500 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया. इससे राजस्व विभाग में हड़कंप मच गया. ACB अधिकारी आरोपी पटवारी से पूछताछ कर रही है. पटवारी ने सीमा ज्ञान की एवज में घूस ली थी.

एसीबी जयपुर के एएसपी ज्ञानप्रकाश नवल ने बताया कि परिवादी ने शिकायत दी कि उसकी भूमि के सीमा ज्ञान (सीमा निर्धारण) कार्य के लिए पटवारी धर्म सिंह 10 हजार रुपए रिश्वत मांग रहा है. सरकारी कार्य की एवज में पटवारी ने नकद राशि देने का दबाव बनाया. ACB ने शिकायत का सत्यापन किया और ट्रैप की योजना बनाई. इसके बाद ACB टीम ने पटवारी धर्म सिंह को 4500 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों कर लिया.

पढ़ें:हनुमानगढ़ में 15 हजार और खैरथल में 5 हजार की रिश्वत लेते पटवारी हुए ट्रैप

एएसपी नवल के अनुसार, आरोपी पटवारी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है. यह भी जांच करेंगे कि आरोपी ने पूर्व में भी किससे रिश्वत ली. जांच के दौरान आरोपी की आय, संपत्ति और वित्तीय लेनदेन से जुड़े दस्तावेजों की भी पड़ताल की जाएगी. आय से अधिक संपत्ति या अन्य अनियमितताओं के साक्ष्य मिले तो जांच का दायरा और बढ़ाएंगे. फिलहाल ACB टीम आरोपी पटवारी से पूछताछ कर रही है. मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जाएगी. इस कार्रवाई से नीमराणा क्षेत्र के सरकारी महकमों में हड़कंप मच गया.

पढें:धौलपुर में 25 हजार घूस लेते पंचायत का बाबू रंगे हाथों गिरफ्तार, मस्टररोल की एवज में मेट से ली रिश्वत

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JAIPUR ACB TEAM TAKES ACTION
PATWARI ARRESTED FOR TAKING A BRIBE
BRIBE OF 10000 DEMANDED
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
ACB ACTION IN NEEMRANA

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