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दो नंबरी कमाई के लालच में फंसा पटवारी,लोकायुक्त टीम ने जाल बिछाकर रिश्वत लेते दबोचा

भिंड में रिश्वत लेते पटवारी धराया ( ETV Bharat )

बताया जा रहा है कि, गोहद तहसील के एक किसान राम खिलाड़ी सिंह ने अपने खेत के सीमांकन के लिए आवेदन किया था. आरोप है कि उसके क्षेत्र के हल्का पटवारी हिमांशु तोमर सीमांकन करने के एवज में लगातार उससे रिश्वत की डिमांड कर रहा था.

सीमांकन के एवज में पटवारी ने मांगे थे 10 हज़ार रुपये

भिंड: भिंड के गोहद तहसील में भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पटवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. पटवारी हिमांशु तोमर एक खेत के सीमांकन के बदले रुपयों की मांग कर रहा था. बताया जा रहा है कि आरोपी ने पहले दस हजार रुपये की डिमांड की थी बाद में मामला आठ हजार में तय हुआ. इस कार्रवाई से भिंड में हड़कंप मचा हुआ है.

किसान ने बताया कि अपने खेत के सीमांकन के लिए जब उसने तहसील में आवेदन करने के बाद हल्का पटवारी हिमांशु तोमर के पास रसीद लेकर पहुंचा तो उन्होंने कहा, सीमांकन के लिए 10 हज़ार रुपये लगेंगे. काफ़ी बातचीत के बाद आठ हज़ार पर बात फाइनल की थी.

भिंड में रिश्वत लेते पटवारी धराया (ETV Bharat)

रुपये देने मालनपुर इंडस्ट्रियल एरिया में बुलाया आरोपी

किसान ने बताया कि उसने बात फाइनल होने के बाद ग्वालियर में लोकायुक्त पुलिस में शिकायत की थी, जिस पर आज कार्रवाई की गई है. लोकायुक्त की टीम के निरीक्षक उपेन्द्र दुबे ने बताया, लोकायुक्त एसपी को फरियादी किसान की आवेदन की जांच कराने पर आरोपी पटवारी के खिलाफ शिकायत सही पाई गई थी.

कैडबरी फैक्ट्री के पीछे रिश्वत लेते दबोचा

जिसके बाद योजना के तहत उसे ट्रैप करने के लिए रिश्वत की पहली किस्त 8 हज़ार रुपये देने के लिए किसान के ज़रिए मालनपुर इंडस्ट्रियल एरिया में बुलाया गया. मालनपुर स्थित कैडबरी फैक्ट्री के पीछे जैसे ही पटवारी ने किसान से रिश्वत के 6 हजार रुपये लिए टीम ने उसे मौके पर ही रंगे हाथों ट्रैप कर लिया." बता दें कि इस कार्रवाई के बाद से राजस्व विभाग में हड़कंप का मचा हुआ है.