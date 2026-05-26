राजसमंद में रिश्वत लेते पटवारी गिरफ्तार, आहट हुई तो टॉयलेट में फेंके नोट
ज्यों ही एसीबी टीम पटवारी के आवास पर पहुंची, आरोपी ने रिश्वत की राशि तुरंत शौचालय में फेंक दी. एसीबी टीम ने उसे पकड़ लिया.
Published : May 26, 2026 at 2:08 PM IST
राजसमंद: जिले में खमनोर के पास बड़ा भाणुजा में नामांतरण खोलने के एवज में 4 हजार रुपए की रिश्वत लेते बड़ा भाणुजा पटवार मंडल के पटवारी राहुल शर्मा को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) उदयपुर यूनिट ने गिरफ्तार किया है. आरोपी के विरुद्ध लंबे समय से शिकायतें आ रही थीं. एसीबी की टीम ने ट्रैप का जाल बिछाकर उसे रंगे हाथ पकड़ लिया. फिलहाल उसके आवास व पटवार मंडल की तलाशी चल रही है.
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर के इंटेलिजेंस यूनिट के सीआई डॉ. सोनू शेखावत ने बताया कि बड़ा भाणुजा क्षेत्र के एक व्यक्ति ने एसीबी को कॉल कर पटवारी द्वारा रिश्वत मांगकर परेशान करने की शिकायत की. इस पर एसीबी टीम ने पटवारी राहुल शर्मा को रंगे हाथ गिरफ्तार करने के लिए ट्रैप का प्लान तैयार किया.
शिकायत का सत्यापन कराने पर पटवारी द्वारा रिश्वत मांगने की बात सही निकली. इसके बाद एसीबी के प्लान के तहत पीड़ित व्यक्ति 4 हजार रुपए रिश्वत की राशि लेकर मंगलवार सुबह बड़ा भाणुजा स्थित आवास पर पहुंचा, जहां आरोपी पटवारी ने रिश्वत की राशि ले ली. इशारा पाते ही एसीबी टीम आवास पर पहुंच गई. पटवारी राहुल को शक होने पर उसने रिश्वत की राशि तुरंत टॉयलेट में फेंक दी. एसीबी टीम ने उसे पकड़ लिया और टॉयलेट में फेंकी रिश्वत राशि बरामद कर ली. एसीबी टीम पटवारी के आवास एवं पटवार मंडल की तलाशी ले रही है. पटवारी राहुल को रंगे हाथ गिरफ्तार कर अग्रिम अनुसंधान जारी है.
पहले मांगे थे 7 हजार: बताया गया कि नामांतरण खोलने के एवज में आरोपी पटवारी ने पहले 7 हजार रुपए मांगे. पीड़ित के गरीब बताने पर पटवारी 5 हजार रुपए पर सहमत हुआ. पीड़ित ने पहले ही 1 हजार रुपए दे दिए थे, शेष 4 हजार रुपए मंगलवार को देने तय हुए थे. तभी पीड़ित राशि लेकर पटवारी के आवास पहुंचा था.