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पदमपुर में 50 हजार रुपए घूस लेते पटवारी गिरफ्तार, खाता विभाजन की एवज में मांगे थे एक लाख

पदमपुर में पटवारी के खिलाफ कार्रवाई करती एसीबी टीम ( ETV Bharat Sri Ganganagar )