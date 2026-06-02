पदमपुर में 50 हजार रुपए घूस लेते पटवारी गिरफ्तार, खाता विभाजन की एवज में मांगे थे एक लाख
आरोपी पटवारी ने संयुक्त खाते के विभाजन की एवज में एक लाख रुपए रिश्वत मांगी. पहली किस्त में 50 हजार रुपए ले रहा था.
Published : June 2, 2026 at 4:35 PM IST
श्रीगंगानगर: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की स्पेशल यूनिट बीकानेर ने पदमपुर क्षेत्र के रिडमलसर स्थित उप तहसील कार्यालय में एक पटवारी को 50 हजार रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया. कार्रवाई के बाद सरकारी महकमे में हड़कंप मच गया.
ACB स्पेशल यूनिट बीकानेर के पुलिस निरीक्षक इन्द्र कुमार ने बताया कि परिवादी से संयुक्त खाते के विभाजन की एवज में एक लाख रुपये की रिश्वत मांगी गई थी. शिकायत के सत्यापन के बाद ट्रैप किया गया. इसमें पटवारी अंकुश कुमार को 50 हजार रुपए की पहली किस्त लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया. मामले में आरोपी से पूछताछ की जा रही है. जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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हलका 68 एलएनपी, तहसील पदमपुर में तैनात पटवारी अंकुश कुमार ने परिवादी से संयुक्त खाते के विभाजन की प्रक्रिया पूरी करने के बदले एक लाख रुपए रिश्वत मांगी थी. परिवादी की शिकायत मिलने पर ACB ने शिकायत का सत्यापन किया. सत्यापन के बाद ट्रैप की योजना बनाई. इसके तहत परिवादी ने रिश्वत की पहली किस्त के रूप में 50 हजार रुपए आरोपी पटवारी को दिए, जैसे ही आरोपी ने राशि स्वीकार की. पहले से मौजूद ACB टीम ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया. मौके से रिश्वत की राशि बरामद कर आवश्यक साक्ष्य जुटाए गए.
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