कोटपूतली के पावटा में 40 हजार की रिश्वत लेते पटवारी गिरफ्तार
पटवरी पैतृक जमीन के बंटवारे की रिपोर्ट एसडीएम कार्यालय में पेश करने की एवज में रिश्वत मांग रहा था.
Published : May 6, 2026 at 2:37 PM IST
कोटपूतली बहरोड: जिले के पावटा में एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए हल्का पटवारी को 40 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. एसीबी चौकी भिवाड़ी के डीएसपी परमेश्वर लाल ने बताया कि एक परिवादी ने शिकायत दी कि उनके पिताजी की पैतृक जमीन का बंटवारा एसडीएम कोर्ट में पांच-छह वर्ष से चल रहा था.
इसका निर्णय एसडीएम ने उनके पक्ष में 20.06.2025 को किया था और पटवारी प्रमोद सामरिया को कुरेजात रिपोर्ट बनाकर पेश करने को कहा था, लेकिन पटवारी ने रिपोर्ट अब तक कोर्ट में पेश नहीं की है. इस पर आरोपी पटवारी द्वारा रिपोर्ट बनाकर एसडीएम कोर्ट में पेश करने की एवज में एक लाख रुपए रिश्वत की मांग कर परेशान किया जा रहा था.
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परिवादी ने इसकी शिकायत एसीबी में की. इस पर 29 अप्रैल को एसीबी ने शिकायत का सत्यापन किया. कार्रवाई में सामने आया कि पटवारी प्रमोद सामरिया द्वारा परिवादी से एक लाख रुपए रिश्वत की मांग की गई. परिवादी द्वारा कम करवाने की विनती करने पर पटवारी ने 80 हजार रुपए देने को कहा तथा उक्त रिश्वत राशि को तीन किस्तों में देने पर सहमति बनी. पहली किस्त में 40 हजार रुपए लेने तथा शेष 40 हजार रुपए दो किस्तों में देने पर सहमति हुई.
एसीबी चौकी भिवाड़ी की ओर से ट्रेप कार्रवाई करते हुए आरोपी को परिवादी से पहली किस्त के 40,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया. एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक स्मिता श्रीवास्तव एवं महानिरीक्षक एस. परिमला के सुपरविजन में आरोपी से पूछताछ एवं कार्रवाई जारी है.