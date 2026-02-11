ETV Bharat / state

फरीदाबाद में रिश्वत के खेल का खुलासा, 20 हजार रुपए लेते पटवारी गिरफ्तार, असिस्टेंट को भी दबोचा गया

फरीदाबाद में म्यूटेशन चढ़ाने के नाम पर घूस लेते पटवारी और उसके सहयोगी को विजिलेंस की टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया.

Vigilance action in Faridabad
फरीदाबाद में 20 हजार का रिश्वत लेते पटवारी गिरफ्तार (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : February 11, 2026 at 4:03 PM IST

फरीदाबादः हरियाणा के फरीदाबाद की उप तहसील गोच्छी में कार्यरत पटवारी जितेंद्र और उसके सहयोगी विनोद को विजिलेंस की टीम ने 20,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया. दोनों को गिरफ्तार करने के बाद विजिलेंस की टीम उन्हें अपने साथ ले गई. शिकायतकर्ता के मुताबिक पटवारी और उसका सहयोगी म्यूटेशन चढ़ाने के नाम पर उससे रिश्वत ले रहे थे, जिससे परेशान होकर पीड़ित ने इसकी शिकायत विजिलेंस को कर दी थी. शिकायत के आधार पर विजिलेंस ने कार्रवाई कर इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया.

पटवारी जितेंद्र और सहयोगी विनोद गिरफ्तार : विजिलेंस की गिरफ्त में आए दोनों आरोपी में उप तहसील गोच्छी में पटवारी जितेंद्र है, तो दूसरा उसका सहयोगी विनोद है. विनोद से जब पूछा गया तब उसने कैमरे पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया.

फरीदाबाद में रिश्वत के खेल का खुलासा (Etv Bharat)

5 हजार पहले ही ले चुके थे एडवांसः इस मामले में शिकायतकर्ता शत्रुजीत शर्मा ने बताया कि वह पिछले कई महीने से म्यूटेशन चढ़वाने के लिए तहसील ऑफिस का चक्कर काट रहे थे लेकिन पटवारी जितेंद्र उसका काम नहीं कर रहा था. उसे म्यूटेशन चढ़ाने के लिए बार-बार तहसील में घुमाया जा रहा था. फिर भी उसका काम नहीं हो रहा था. इसके बाद पटवारी जितेंद्र के सहयोगी विनोद ने म्यूटेशन चढ़ाने के एवज में उनसे 30,000 रिश्वत की डिमांड की. 25000 पर उनकी बात तय हुई और 5000 उन्होंने एडवांस भी ले लिए थे.

विजिलेंस के जाल में फंसे पटवारीः शत्रुजीत शर्मा ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई और विजिलेंस को इसकी शिकायत कर दी. शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस की टीम ने जाल बिछाया. जैसे ही शत्रुजीत ने 20,000 रुपये की रिश्वत दी, तुरंत विजिलेंस की टीम ने पटवारी जितेंद्र के सहयोगी विनोद को गिरफ्तार कर लिया और उसके साथ-साथ पटवारी को भी गिरफ्तार कर लिया. फिलहाल शत्रुजीत शर्मा विजिलेंस की कार्रवाई से संतुष्ट दिखे.

अधिकारियों के रवैये से कई लोग हैं परेशानः वहीं उप तहसील गोच्छी में काम कराने के लिए आए अरशद ने बताया कि वो भी पिछले कई वर्षों से यहां पर अपना काम कराने के लिए चक्कर पर चक्कर काट रहे हैं. यहां के पटवारी और बाकी अधिकारी उनका काम नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते वो फरीदाबाद के जिला उपायुक्त से मिल चुके हैं. उन्होंने भी काम कराने के लिए आश्वासन दिया है. फिर भी उनका काम उप तहसील गोच्छी में नहीं हो रहा है. अरशद ने बताया कि विजिलेंस की कार्रवाई बिल्कुल सही हुई है.

