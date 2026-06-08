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मेरठ के नौचंदी मेले में गूंजी देशभक्ति; भव्य राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में कवियों ने बांधा समां

​मेरठ: क्रांतिधरा मेरठ के ऐतिहासिक प्रांतीयकृत नौचंदी मेले में रविवार रात देशभक्ति, हास्य और श्रृंगार का अनूठा संगम देखने को मिला. मेला समिति के तत्वावधान में पटेल मंडप में आयोजित भव्य राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में देश के प्रख्यात कवियों ने अपनी रचनाओं से समां बांध दिया. देर रात तक चले इस कार्यक्रम में श्रोताओं की भारी-भीड़ उमड़ी और पूरा पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा. ​

कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि आचार्य राधाकृष्ण मनोडी (केंद्रीय मंत्री, विश्व हिंदू परिषद), आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी प्रेमानंद पुरी महाराज और अन्य गणमान्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ. मंच का संचालन और संयोजन कर रही सुप्रसिद्ध कवयित्री तुषा शर्मा ने मां सरस्वती की वंदना उज्जवल उज्जवल धवला धवला है. कल्याणी, जय जय हो मां सरस्वती गाकर काव्य संध्या की शुरुआत की. ​

कवि सम्मेलन के दौरान मेरठ के प्रथम नागरिक और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ने मेले की भव्यता और सांस्कृतिक महत्व पर अपने विचार साझा किए ​महापौर हरिकांत अहलूवालिया ने कहा कि यह ऐतिहासिक मेला मां चंडी देवी के नाम से जाना जाता है.

इसमें मेरठ महानगर के लोग तो आते ही हैं. लेकिन इसके साथ-साथ पूरे वेस्टर्न यूपी (पश्चिमी उत्तर प्रदेश) से हमारे सम्मानित नागरिक और मातृशक्ति यहां उपस्थित होती है और मेले का पूरा आनंद लेती है. इस समय नौचंदी मेला पूरी तरह से अपने शबाब पर है और अपना जोर पकड़ चुका है.

मेले में अन्य प्रदेशों के भी कई स्टॉल लगे हुए हैं, जो इसकी एक अलग पहचान बनाते हैं. आज पटेल मंडप में बहन तुषा के संयोजन में जो कवि सम्मेलन हो रहा है. वह बेहद सराहनीय है. जिस तरह भारी संख्या में जनसमूह यहां उमड़ा है. वह इस मेले की गरिमा और अनोखी पहचान को दर्शाता है.



​राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉ. सोमेंद्र तोमर ने कहा प्रांतीय मेले के रूप में नौचंदी मेला हमारी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर भी है और हम सबकी आस्थाओं से जुड़ा हुआ एक पवित्र पर्व भी है. नौचंदी में दूर-दूर से लोग खिंचे चले आते हैं.

आज यहां अंतरराष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जो अंतरराष्ट्रीय कवयित्री तुषा शर्मा के कुशल संयोजन में संपन्न हुआ है. शंभू शिखर जैसे अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवि यहां अपनी प्रस्तुति देने आए हैं. मैं उन सभी का हृदय से स्वागत करता हूं.



कवियों की रचनाओं पर झूमे श्रोता: ​नेताओं के संबोधन के बाद कवियों ने एक के बाद एक बेहतरीन प्रस्तुतियां दी. व्यंग्य के प्रख्यात कवि शंभू शिखर ने अपनी चिरपरिचित शैली में श्रोताओं को गुदगुदाते हुए कहा कि मनहूस से चेहरों को सदा डांटता हूं मैं गम की बदलियों में भी खुशी छांटता हूं मैं अच्छा नहीं लगता मुझे चेहरा उदास सा, बस इसलिए ही सबको हंसी बांटता हूं मैं.

ओज के कवि कमलेश शर्मा ने अपनी दमदार आवाज में कलम की ताकत को रेखांकित किया "जतन से संवारी कलम बोलती है कि बनकर दुधारी कलम बोलती है, जहां लोग अन्याय पर मौन रहते. वहां पर हमारी कलम बोलती है.