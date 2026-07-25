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करगिल विजय दिवस कल, वर्ष 2029 का वोटर बोला-देश पहले, सेना पर गर्व, करगिल वीरों से ले रहे प्रेरणा

शिक्षकों ने छात्रों को बताई करगिल विजय दिवस की उपलब्धि ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: करगिल विजय दिवस से एक दिन पहले शनिवार को प्रदेश भर के सरकारी स्कूलों में सामूहिक राष्ट्रगान हुआ. जयपुर के महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में कार्यक्रम सिर्फ शहीदों को नमन करने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने ये भी दिखाया कि 2029 में पहली बार वोट डालने वाली युवा पीढ़ी देश, सेना और अपने भविष्य को किस नजरिए से देख रही है. छात्रों ने राष्ट्र सर्वोपरि होने का संदेश देते हुए भारतीय सेना के प्रति गर्व व्यक्त किया और विकसित भारत-2047 के संकल्प में अपनी भूमिका निभाने की बात कही. हर वर्ष 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस मनाकर युद्ध में शहीद हुए वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी जाती है. इस बार 26 जुलाई को रविवार होने के कारण शनिवार सुबह 11:20 बजे सामूहिक राष्ट्रगान कराया गया. जयपुर के गांधीनगर स्थित महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल की प्रिंसिपल कुमुद शर्मा ने बताया कि राष्ट्रगान के बाद शिक्षकों ने छात्रों को करगिल युद्ध के इतिहास, भारतीय सेना के अदम्य साहस और पाकिस्तान पर मिली ऐतिहासिक विजय की जानकारी दी और बताया कि राष्ट्र सेवा हर जाति और धर्म से ऊपर है. पढ़ें: करगिल विजय दिवस मनाया: जोधपुर की पहाड़ियों में जीवंत हुआ युद्ध