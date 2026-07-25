करगिल विजय दिवस कल, वर्ष 2029 का वोटर बोला-देश पहले, सेना पर गर्व, करगिल वीरों से ले रहे प्रेरणा
छात्रों ने संदेश दिया कि 2029 की नई वोटर पीढ़ी सेना, राष्ट्र सेवा और विकसित भारत के संकल्प के साथ जिम्मेदारियों को समझ रही है.
Published : July 25, 2026 at 3:24 PM IST
जयपुर: करगिल विजय दिवस से एक दिन पहले शनिवार को प्रदेश भर के सरकारी स्कूलों में सामूहिक राष्ट्रगान हुआ. जयपुर के महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में कार्यक्रम सिर्फ शहीदों को नमन करने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने ये भी दिखाया कि 2029 में पहली बार वोट डालने वाली युवा पीढ़ी देश, सेना और अपने भविष्य को किस नजरिए से देख रही है. छात्रों ने राष्ट्र सर्वोपरि होने का संदेश देते हुए भारतीय सेना के प्रति गर्व व्यक्त किया और विकसित भारत-2047 के संकल्प में अपनी भूमिका निभाने की बात कही.
हर वर्ष 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस मनाकर युद्ध में शहीद हुए वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी जाती है. इस बार 26 जुलाई को रविवार होने के कारण शनिवार सुबह 11:20 बजे सामूहिक राष्ट्रगान कराया गया. जयपुर के गांधीनगर स्थित महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल की प्रिंसिपल कुमुद शर्मा ने बताया कि राष्ट्रगान के बाद शिक्षकों ने छात्रों को करगिल युद्ध के इतिहास, भारतीय सेना के अदम्य साहस और पाकिस्तान पर मिली ऐतिहासिक विजय की जानकारी दी और बताया कि राष्ट्र सेवा हर जाति और धर्म से ऊपर है.
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इस दौरान छात्र आर्यन श्रीवास्तव ने कहा कि वर्ष 2029 में वो देश के मतदाता होंगे और जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपनी भूमिका निभाएंगे. उनका सपना इंडियन नेवी में जाकर देश की सेवा करना है. उन्होंने कहा कि भारतीय सेना की वजह से देश की सीमाएं सुरक्षित हैं और करगिल विजय जैसे इतिहास ने उन्हें हमेशा प्रेरित किया है. आर्यन ने कैप्टन विक्रम बत्रा को अपना आदर्श बताते हुए विश्वास जताया कि विकसित भारत-2047 का लक्ष्य युवाओं की भागीदारी से जरूर पूरा होगा.
छात्र प्रणव शर्मा ने कहा कि उनका जुनून एनडीए में चयनित होकर भारतीय सेना का हिस्सा बनना है. सेना का अनुशासन, साहस और राष्ट्र के प्रति समर्पण हर युवा के लिए प्रेरणा है. करगिल के वीर सैनिकों की गाथाएं उन्हें देश सेवा के लिए लगातार प्रेरित करती हैं. छात्रा विदुषी शुक्ला ने कहा कि करगिल विजय पूरे देश के लिए गर्व का क्षण है. राष्ट्रगान के दौरान उन्हें भारतीय होने का गर्व महसूस हुआ.उनका सपना आईएएस अधिकारी बनकर देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का है. प्रदेश के सरकारी स्कूलों में हुए करगिल विजय दिवस कार्यक्रमों के दौरान छात्रों ने ये संदेश दिया कि 2029 की नई वोटर पीढ़ी सिर्फ मतदान का अधिकार पाने का इंतजार नहीं कर रही, बल्कि सेना, राष्ट्र सेवा और विकसित भारत के संकल्प के साथ अपनी जिम्मेदारियों को भी समझ रही है.
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