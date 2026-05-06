पतरातू लेक रिजॉर्ट के 41 सिक्योरिटी गार्ड्स हड़ताल पर गए, बकाया वेतन भुगतान की मांग
रामगढ़ के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पतरातू लेक रिजॉर्ट के सिक्योरिटी गार्ड्स हड़ताल पर चले गए हैं.
Published : May 6, 2026 at 5:12 PM IST
रामगढ़:पतरातू लेक रिजॉर्ट में तैनात प्राइवेट सुरक्षाकर्मियों का वेतन विवाद अब गहराता जा रहा है. डैम आइलैंड, पर्यटन विहार, सरोवर विहार और बोट क्लब जैसे प्रमुख स्थलों की सुरक्षा में लगे 41 सिक्योरिटी गार्ड्स पिछले तीन महीनों से वेतन नहीं मिलने के कारण आज बुधवार से हड़ताल चले गए हैं. अब सिक्योरिटी गार्ड्स ने मामले को लेकर श्रम विभाग का दरवाजा खटखटाया है और श्रमायुक्त से लिखित शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है.
सुरक्षाकर्मियों ने अपने आवेदन में बताया है कि वे सभी जेटीडीसी के अंतर्गत कमांडो सिक्योरिटी एजेंसी के माध्यम से कार्यरत हैं, लेकिन फरवरी 2026 से अब तक उन्हें वेतन नहीं मिला है. वेतन नहीं मिलने के कारण उनके सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है. बच्चों की पढ़ाई, परिवार का भरण-पोषण और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो गया है.
कमांडो सिक्योरिटी एजेंसी पर लगाए कई आरोप
आवेदन में सुरक्षाकर्मियों ने कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं. समय पर वेतन भुगतान नहीं किया जाता, साप्ताहिक अवकाश नहीं दिया जाता, बिना कारण बताए काम से हटा दिया जाता है और सरकार द्वारा निर्धारित उपस्थिति के अनुसार भुगतान भी नहीं किया जाता. इसके अलावा सैलरी स्लिप नहीं दी जाती और रविवार के दिन का वेतन भी काट लिया जाता है.
सुरक्षाकर्मियों का आरोप है कि जब उन्होंने अपने हक की मांग की तो कंपनी की ओर से उन्हें डराया-धमकाया जा रहा है और हड़ताल खत्म नहीं करने पर नौकरी से हटाने की चेतावनी दी गई है. इसके बावजूद सभी सुरक्षाकर्मी अपनी मांगों को लेकर एकजुट हैं और बकाया वेतन मिलने तक आंदोलन जारी रखने की बात कह रहे हैं.
नियमानुसार वेतन भुगतान की मांग
सिक्योरिटी गार्ड्स ने यह भी कहा कि उन्हें आशंका है कि हड़ताल के कारण हम में से कम से कम पांच लोगों को कंपनी की ओर से हटा दिया जाएगा और वह भी बिना कारण के. इसके बावजूद वह सभी हड़ताल पर बैठे हैं,ताकि उन्हें नियम अनुसार उनके श्रम के अनुसार वेतन का भुगतान हो सके. साथ ही उन्होंने कहा कि इस पर सरकार,संबंधित विभाग और कमांडो सिक्योरिटी कंपनी को ध्यान देने की जरूरत है.
पतरातू लेक रिजॉर्ट की सुरक्षा व्यवस्था चरमराई
गौरतलब है कि ये सभी सुरक्षाकर्मी तीन शिफ्ट में काम करते हुए पूरे पतरातू लेक रिजॉर्ट की सुरक्षा व्यवस्था संभालते हैं.ऐसे में उनके हड़ताल पर जाने से पर्यटन स्थल की सुरक्षा व्यवस्था पर असर साफ दिखने लगा है और अव्यवस्था का माहौल बन गया है.अब देखना होगा कि लेबर डिपार्टमेंट और जिला प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और कब तक सुरक्षाकर्मियों को उनका बकाया वेतन दिलाया जाता है.फिलहाल सभी की निगाहें प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी हैं.
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