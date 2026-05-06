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पतरातू लेक रिजॉर्ट के 41 सिक्योरिटी गार्ड्स हड़ताल पर गए, बकाया वेतन भुगतान की मांग

रामगढ़:पतरातू लेक रिजॉर्ट में तैनात प्राइवेट सुरक्षाकर्मियों का वेतन विवाद अब गहराता जा रहा है. डैम आइलैंड, पर्यटन विहार, सरोवर विहार और बोट क्लब जैसे प्रमुख स्थलों की सुरक्षा में लगे 41 सिक्योरिटी गार्ड्स पिछले तीन महीनों से वेतन नहीं मिलने के कारण आज बुधवार से हड़ताल चले गए हैं. अब सिक्योरिटी गार्ड्स ने मामले को लेकर श्रम विभाग का दरवाजा खटखटाया है और श्रमायुक्त से लिखित शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है.

सुरक्षाकर्मियों ने अपने आवेदन में बताया है कि वे सभी जेटीडीसी के अंतर्गत कमांडो सिक्योरिटी एजेंसी के माध्यम से कार्यरत हैं, लेकिन फरवरी 2026 से अब तक उन्हें वेतन नहीं मिला है. वेतन नहीं मिलने के कारण उनके सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है. बच्चों की पढ़ाई, परिवार का भरण-पोषण और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो गया है.

समस्या साझा करते पतरातू लेक रिजॉर्ट के सिक्योरिटी गार्ड्स. (वीडियो-ईटीवी भारत)

कमांडो सिक्योरिटी एजेंसी पर लगाए कई आरोप

आवेदन में सुरक्षाकर्मियों ने कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं. समय पर वेतन भुगतान नहीं किया जाता, साप्ताहिक अवकाश नहीं दिया जाता, बिना कारण बताए काम से हटा दिया जाता है और सरकार द्वारा निर्धारित उपस्थिति के अनुसार भुगतान भी नहीं किया जाता. इसके अलावा सैलरी स्लिप नहीं दी जाती और रविवार के दिन का वेतन भी काट लिया जाता है.

सुरक्षाकर्मियों का आरोप है कि जब उन्होंने अपने हक की मांग की तो कंपनी की ओर से उन्हें डराया-धमकाया जा रहा है और हड़ताल खत्म नहीं करने पर नौकरी से हटाने की चेतावनी दी गई है. इसके बावजूद सभी सुरक्षाकर्मी अपनी मांगों को लेकर एकजुट हैं और बकाया वेतन मिलने तक आंदोलन जारी रखने की बात कह रहे हैं.

नियमानुसार वेतन भुगतान की मांग