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मूसलाधार बारिश से रामगढ़ बेहाल! पतरातू डैम के जलस्तर में हुआ इजाफा, रजरप्पा में उफान पर दामोदर और भैरवी नदी

रामगढ़ में मूसलाधार बारिश ( Etv Bharat )