मूसलाधार बारिश से रामगढ़ बेहाल! पतरातू डैम के जलस्तर में हुआ इजाफा, रजरप्पा में उफान पर दामोदर और भैरवी नदी
रामगढ़ में मूसलाधार बारिश की वजह से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है.
Published : August 18, 2026 at 8:00 PM IST
रामगढ़: जिले में लगातार मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. बारिश की वजह से नदियां, तालाब और जलाशयों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है. कई इलाकों में जलजमाव की स्थिति है, वहीं पतरातू के नलकारी डैम का जलस्तर लगातार बढ़ने से प्रशासन और स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ गई है.
जलस्तर में वृद्धि के बाद फाटक खोलने की तैयारी
पतरातू डैम के कैचमेंट एरिया के साथ-साथ इसके मुख्य जलस्रोत नलकारी और घाघरा नदी से लगातार पानी आ रहा है. इसके चलते डैम का जलस्तर करीब 1327.1 आरएल तक पहुंच गया है. जलस्तर में लगातार वृद्धि को देखते हुए डैम की सुरक्षा के मद्देनजर किसी भी समय फाटक खोलकर पानी की निकासी की जा सकती है.
पीटीपीएस शेष परिसंपत्ति के संपदा पदाधिकारी विवेक कुमार ने बताया कि लगातार बारिश और कैचमेंट एरिया से पानी की आवक को देखते हुए डैम के जलस्तर पर लगातार निगरानी रखी जा रही है. जलस्तर निर्धारित सीमा के करीब पहुंचने पर फाटक खोलकर पानी की निकासी की जाएगी. पानी की आवक और बढ़ने पर अतिरिक्त फाटक भी खोले जा सकते हैं.
नलकारी नदी में पानी का बहाव तेज होने की संभावना
पतरातू डैम की मूल जलधारण क्षमता करीब 1332 आरएल बताई जाती है लेकिन डैम पुराना होने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से जलस्तर को करीब 1328 आरएल तक नियंत्रित रखने का प्रयास किया जाता है. ऐसे में डैम का फाटक खोले जाने के बाद नलकारी नदी में पानी का बहाव अचानक तेज हो सकता है. नलकारी नदी आगे दामोदर नदी में मिलती है, इसलिए इसका असर दामोदर नदी के जलस्तर पर भी पड़ सकता है और पानी बढ़ने का असर रजरप्पा तक देखने को मिल सकता है.
रजरप्पा में उफान पर दामोदर और भैरवी नदी
लगातार बारिश का असर प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां छिन्नमस्तिका मंदिर, रजरप्पा में भी दिखाई दे रहा है. मंदिर परिसर से सटी दामोदर और भैरवी नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है और दोनों नदियों का बहाव तेज हो गया है. नदी किनारे लगी बांस-बल्लियों की कई अस्थाई दुकानें पानी में जलमग्न हो गई हैं.
स्थिति को देखते हुए मंदिर न्यास समिति की ओर से श्रद्धालुओं से नदी में नहीं जाने और जलधारा के करीब नहीं पहुंचने की अपील की जा रही है.
प्रशासन ने जारी किया अलर्ट
बढ़ते जलस्तर को लेकर रामगढ़ जिला प्रशासन ने भी लोगों को सतर्क किया है. जिला प्रशासन ने अपील की है कि लोग नदियों, डैम, जलाशयों, तालाबों और अन्य जलस्रोतों के आसपास अनावश्यक रूप से न जाएं. विशेष रूप से बच्चों और युवाओं को जलस्रोतों के पास जाने से रोकने तथा मवेशियों को भी नदी किनारे नहीं ले जाने की सलाह दी गई है.
जिला प्रशासन ने संबंधित पदाधिकारियों को जलस्तर और स्थिति पर लगातार निगरानी रखने तथा आवश्यकता पड़ने पर माइकिंग और अन्य माध्यमों से लोगों को तत्काल सतर्क करने का निर्देश दिया है. लगातार बारिश ने जहां रामगढ़ में जनजीवन की रफ्तार थाम दी है, प्रशासन द्वारा अपील की जा रही है कि बारिश के दौरान नदी, डैम और जलाशयों के करीब जाकर जोखिम न लें, क्योंकि जलस्तर कभी भी तेजी से बढ़ सकता है.
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