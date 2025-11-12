ETV Bharat / state

पटना की हवा ‘बेहद खराब’ श्रेणी में, समनपुरा में AQI 334 दर्ज, कई निर्माण एजेंसियों को नोटिस

पटना : पटना की हवा एक बार फिर ‘बेहद खराब’ श्रेणी में पहुंच गई है. मंगलवार देर रात से शुरू हुआ प्रदूषण का स्तर बुधवार सुबह और अधिक गंभीर हो गया. शहर के समनपुरा इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 334 दर्ज किया गया, जो सेहत के लिए बेहद खतरनाक माना जाता है. मौसम विभाग ने बताया है कि तापमान में गिरावट और हवा की गति में कमी के कारण प्रदूषक तत्व वातावरण में जमा हो गए हैं, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है.



सांस लेने में दिक्कत और आंखों में जलन: खराब हवा की वजह से शहर के अस्पतालों में सांस और आंखों से जुड़ी समस्याओं वाले मरीजों की संख्या बढ़ गई है. डॉ दिवाकर तेजस्वी का कहना है कि अभी के समय खासकर बच्चों, बुजुर्गों और अस्थमा के मरीजों को ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है. पटना के कई इलाकों में सुबह धुंध और स्मॉग की मोटी परत देखी जा रही है. कई लोगों ने आंखों में जलन और गले में खराश की शिकायत है. नवंबर के महीने में अक्सर बिहार में हवा की गति धीमी होती है जिसके कारण धूलकण जम जाते हैं और इस समय यदि किसी को बाईपास या फिर निर्माण क्षेत्र में जाना है तो चेहरे पर मास्क का प्रयोग बेहद कारगर है.



बारिश से स्थिति हुई थी ठीक जो अब फिर बिगड़ी: सिर्फ दो हफ्ते पहले हुई भारी बारिश ने शहर की हवा को काफी हद तक साफ कर दिया था और उस समय AQI का स्तर 50 से 60 के बीच था. लेकिन राहत ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकी. पटना की आसमान में अब फिर से धूल का गुबार छा गया है, जिसमें समनपुरा स्थित वेटरनरी कॉलेज के पास चल रहा निर्माण कार्य प्रदूषण का मुख्य कारण बताया जा रहा है. खुदाई और मिट्टी से लदे ट्रकों की आवाजाही ने हवा में सूक्ष्म कण (PM10 और PM2.5) की मात्रा बढ़ा दी है, जो फेफड़ों के भीतर तक प्रवेश कर सकते हैं.



प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हुआ सख्त : बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (BSPCB) ने इस पर सख्त रुख अपनाया है. बोर्ड ने समनपुरा निर्माण एजेंसी और दानापुर रेलवे यार्ड दोनों को नोटिस जारी किया है. बोर्ड के चेयरमैन डी.के. शुक्ला ने कहा है कि जो भी धूल नियंत्रण मानकों का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. निरंतर मॉनिटरिंग जारी है और जहां मानकों का उल्लंघन होगा उस निर्माण एजेंसी को बख्शा नहीं जाएगा. इसके अलावा प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए नगर निगम को सड़कों पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव और धूल नियंत्रण के उपाय करने के निर्देश दिए गए हैं.



दिन में धूलकण से हो रही समस्या : पटना के इनकम टैक्स पर दुकान चलाने वाले दुकानदार प्रवीण कुमार ने कहा कि अभी के समय मौसम काफी शुष्क है और सुबह शाम ठंडी का एहसास हो रहा है तो दिन में तेज धूप निकल रहा है. ऐसे में दिन के समय सड़क पर जब वाहन चल रहे हैं तो धूल कण उड़ रहे हैं. इसके कारण छींक आना, आंखों और चेहरे पर जलन, गले में खराश जैसी शिकायत आ रही है.

प्रदूषण से बचने के लिए डॉक्टरों की सलाह : वहीं प्रदूषण से होने वाली बीमारी के लिए डॉक्टर का कहना है कि धूल से बचने के लिए दुकान के बाहर पर्दा लगाएं और चेहरे पर मास्क का प्रयोग करें साथ ही गुनगुने पानी से गरारे का सुझाव दिया है. बता दें प्रदूषण से होने वाली बीमारी सिर्फ दिल और फेफड़ों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दिमाग पर भी इसका असर हो रहा है. लंबे समय तक प्रदूषित हवा में रहने से डिप्रेशन पैदा हो रही है और लोगों के सोचने-समझने की ताकत कम हो रही है. प्रदूषित हवा दिमाग के रसायन का संतुलन बिगाड़ देती है.