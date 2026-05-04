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पटना वीमेंस कॉलेज में नामांकन की तारीख बढ़ी, अब 15 मई तक दाखिले का मिलेगा मौका

उन छात्राओं के लिए राहत की खबर है, जो पटना वीमेंस कॉलेज में दाखिला चाहती हैं. नामांकन की तारीख बढ़ गई है. पढ़ें पूरी खबर..

Patna Womens College
पटना वीमेंस कॉलेज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 4, 2026 at 1:35 PM IST

3 Min Read
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पटना: शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए पटना वीमेंस कॉलेज में नामांकन प्रक्रिया को लेकर छात्राओं को बड़ी राहत दी गई है. कॉलेज प्रशासन ने विभिन्न पाठ्यक्रमों में आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर अब 15 मई कर दी है. इससे उन छात्राओं को खास फायदा मिलेगा, जो किसी कारणवश तय समय सीमा के भीतर आवेदन नहीं कर पाई थीं. इच्छुक अभ्यर्थी अब कॉलेज की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं.

30 से अधिक शैक्षणिक कार्यक्रमों में नामांकन: कॉलेज प्रशासन के अनुसार, इस सत्र में स्नातक, स्नातकोत्तर और पीजी डिप्लोमा स्तर के करीब 30 से अधिक शैक्षणिक कार्यक्रमों में नामांकन लिया जाएगा. संस्थान में पारंपरिक और आधुनिक दोनों तरह के कोर्स उपलब्ध हैं, जिससे छात्राओं को अपनी रुचि और करियर के अनुसार विकल्प चुनने का अवसर मिलता है.

इन विषयों के लिए करें अप्लाई: स्नातक स्तर पर बीए, बीएससी, बीबीए, बीकॉम, बीएमसी (मास कम्युनिकेशन), अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, प्रोफेशनल टैक्सेशन एंड ऑडिटिंग, इंग्लिश कम्युनिकेशन एंड मीडिया, फैशन डिजाइनिंग, डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग जैसे कोर्स शामिल हैं. इसके अलावा क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स जैसे व्यावसायिक कोर्स भी छात्राओं के बीच लोकप्रिय हैं.

वहीं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में एमएससी के अंतर्गत जूलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी जैसे विषय उपलब्ध हैं. इसके साथ ही एमए के तहत भूगोल, अंग्रेजी, एप्लाइड साइकोलॉजी, सोशल वर्क, राजनीति विज्ञान, गृह विज्ञान, अर्थशास्त्र और इतिहास जैसे विषयों में भी दाखिले की सुविधा दी जा रही है. कॉलेज का प्रयास है कि छात्राओं को हर क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके.

रोजगारोन्मुखी शिक्षा देने पर जोर: इसके अतिरिक्त पीजी डिप्लोमा कार्यक्रमों के तहत एडवरटाइजिंग एंड मीडिया मैनेजमेंट, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, फैशन डिजाइनिंग और कंप्यूटर एप्लिकेशन जैसे कोर्स भी संचालित किए जाएंगे. इन कोर्सों के माध्यम से छात्राओं को रोजगारोन्मुखी शिक्षा देने पर विशेष ध्यान दिया जाता है, ताकि वह पढ़ाई के बाद बेहतर करियर बना सकें.

क्यों बढ़ी नामांकन की तिथि?: कॉलेज प्रशासन का कहना है कि नई तिथि बढ़ाने का निर्णय छात्राओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. कई छात्राएं विभिन्न कारणों से समय पर आवेदन नहीं कर पाई थीं, इसलिए उन्हें एक और मौका दिया गया है. मूल रूप से आईसीएसई बोर्ड का रिजल्ट अभी आया है और सीबीएसई ने 12वीं का रिजल्ट अभी जारी नहीं किया है जिसके कारण नामांकन की तिथि बढ़ाई गई है. सीबीएसई बोर्ड का 12वीं का रिजल्ट आने में यदि और विलंब होता है तो स्नातक पाठ्यक्रम में नामांकन की तारीख और आगे बढ़ेगी.

पटना वीमेंस कॉलेज राज्य के प्रमुख शिक्षण संस्थानों में से एक है, जहां हर साल बड़ी संख्या में छात्राएं नामांकन के लिए आवेदन करती हैं. ऐसे में सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा भी काफी अधिक रहती है. कॉलेज प्रशासन ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें, ताकि किसी तरह की तकनीकी समस्या या देरी से बचा जा सके. गौरतलब है कि नामांकन की तारीख बढ़ने से छात्राओं को एक और अवसर मिला है, जिससे वह अपने पसंदीदा कोर्स में दाखिला लेकर अपने करियर की दिशा तय कर सकती हैं.

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