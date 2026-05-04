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पटना वीमेंस कॉलेज में नामांकन की तारीख बढ़ी, अब 15 मई तक दाखिले का मिलेगा मौका

पटना वीमेंस कॉलेज ( ETV Bharat )

पटना: शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए पटना वीमेंस कॉलेज में नामांकन प्रक्रिया को लेकर छात्राओं को बड़ी राहत दी गई है. कॉलेज प्रशासन ने विभिन्न पाठ्यक्रमों में आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर अब 15 मई कर दी है. इससे उन छात्राओं को खास फायदा मिलेगा, जो किसी कारणवश तय समय सीमा के भीतर आवेदन नहीं कर पाई थीं. इच्छुक अभ्यर्थी अब कॉलेज की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं. 30 से अधिक शैक्षणिक कार्यक्रमों में नामांकन: कॉलेज प्रशासन के अनुसार, इस सत्र में स्नातक, स्नातकोत्तर और पीजी डिप्लोमा स्तर के करीब 30 से अधिक शैक्षणिक कार्यक्रमों में नामांकन लिया जाएगा. संस्थान में पारंपरिक और आधुनिक दोनों तरह के कोर्स उपलब्ध हैं, जिससे छात्राओं को अपनी रुचि और करियर के अनुसार विकल्प चुनने का अवसर मिलता है. इन विषयों के लिए करें अप्लाई: स्नातक स्तर पर बीए, बीएससी, बीबीए, बीकॉम, बीएमसी (मास कम्युनिकेशन), अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, प्रोफेशनल टैक्सेशन एंड ऑडिटिंग, इंग्लिश कम्युनिकेशन एंड मीडिया, फैशन डिजाइनिंग, डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग जैसे कोर्स शामिल हैं. इसके अलावा क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स जैसे व्यावसायिक कोर्स भी छात्राओं के बीच लोकप्रिय हैं. वहीं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में एमएससी के अंतर्गत जूलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी जैसे विषय उपलब्ध हैं. इसके साथ ही एमए के तहत भूगोल, अंग्रेजी, एप्लाइड साइकोलॉजी, सोशल वर्क, राजनीति विज्ञान, गृह विज्ञान, अर्थशास्त्र और इतिहास जैसे विषयों में भी दाखिले की सुविधा दी जा रही है. कॉलेज का प्रयास है कि छात्राओं को हर क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके.