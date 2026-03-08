ETV Bharat / state

पटना हाईकोर्ट की महिला एडवोकेट की सड़क हादसे में मौत, क्रिकेटर ईशान किशन की थीं रिश्तेदार

किशनगंज : क्रिकेटर ईशान किशन के रिश्तेदार की सड़क हादसे में मौत हो गई. हादसा बिहार के किशनगंज जिले से लगभग 20 किलोमीटर दूर गुंजरिया भंगपुर के पास हुआ. ये दुर्घटना पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर हुई. हादसे में वैष्णवी सिंह की मौत हो गई और उनके पति समेत परिवार के 5 लोग जख्मी हो गए.

सड़क हादसे में महिला वकील की मौत : मृत महिला क्रिकेटर ईशान किशन की दूर की रिश्तेदार है और पटना हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करतीं थीं और पटना में ही रहती थीं. परिवार सिलीगुड़ी से पटना की ओर लग्जरी कार से लौट रहा था. कार में कुल 6 लोग सवार थे जिनमें वैष्णवी सिंह, उनके पति रितिक ठाकुर, उनका नन्हा बच्चा, देवर, नौकरानी और ड्राइवर कार में सवार थे.

क्रिकेटर ईशान किशन से है कनेक्शन : एडवोकेट वैष्णवी सिंह (35 वर्ष) की मौत हो गई. जबकि वैष्णवी सिंह के पति जख्मी हो गए. हादसा कैसे हुआ इस मामले में वैष्णवी सिंह के देवर ने बताया कि उनकी कार को ट्रक ने टक्कर मारी थी. टक्कर कार की साइड में हुई थी. वैष्णवी सिंह ईशान किशन की रिश्तेदार हैं और ईशान के मौसा के भाई के बेटी हैं.

"एक तेज रफ्तार ट्रक ने कार को साइड से जोरदार टक्कर मारी, जिसके बाद कार अनियंत्रित हो गई और दुर्घटनाग्रस्त हो गई. ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया."- मृतक वैष्णवी सिंह के देवर