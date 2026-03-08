ETV Bharat / state

पटना हाईकोर्ट की महिला एडवोकेट की सड़क हादसे में मौत, क्रिकेटर ईशान किशन की थीं रिश्तेदार

पश्चिम बंगाल में सड़क हादसा हो गया जिसमें ईशान किशन के रिश्तेदार की मौत हो गई जबकि परिवार के अन्य सदस्य जख्मी हो गए-

Road Accident
सड़क हादसे में मौत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 8, 2026 at 7:10 PM IST

2 Min Read
किशनगंज : क्रिकेटर ईशान किशन के रिश्तेदार की सड़क हादसे में मौत हो गई. हादसा बिहार के किशनगंज जिले से लगभग 20 किलोमीटर दूर गुंजरिया भंगपुर के पास हुआ. ये दुर्घटना पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर हुई. हादसे में वैष्णवी सिंह की मौत हो गई और उनके पति समेत परिवार के 5 लोग जख्मी हो गए.

सड़क हादसे में महिला वकील की मौत : मृत महिला क्रिकेटर ईशान किशन की दूर की रिश्तेदार है और पटना हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करतीं थीं और पटना में ही रहती थीं. परिवार सिलीगुड़ी से पटना की ओर लग्जरी कार से लौट रहा था. कार में कुल 6 लोग सवार थे जिनमें वैष्णवी सिंह, उनके पति रितिक ठाकुर, उनका नन्हा बच्चा, देवर, नौकरानी और ड्राइवर कार में सवार थे.

क्रिकेटर ईशान किशन से है कनेक्शन : एडवोकेट वैष्णवी सिंह (35 वर्ष) की मौत हो गई. जबकि वैष्णवी सिंह के पति जख्मी हो गए. हादसा कैसे हुआ इस मामले में वैष्णवी सिंह के देवर ने बताया कि उनकी कार को ट्रक ने टक्कर मारी थी. टक्कर कार की साइड में हुई थी. वैष्णवी सिंह ईशान किशन की रिश्तेदार हैं और ईशान के मौसा के भाई के बेटी हैं.

"एक तेज रफ्तार ट्रक ने कार को साइड से जोरदार टक्कर मारी, जिसके बाद कार अनियंत्रित हो गई और दुर्घटनाग्रस्त हो गई. ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया."- मृतक वैष्णवी सिंह के देवर

वैष्णवी सिंह की मौके पर मौत : हादसे की तीव्रता इतनी अधिक थी कि वैष्णवी सिंह की मौके पर ही मौत हो गई. अन्य घायलों को तत्काल इस्लामपुर उप-जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने वैष्णवी को मृत घोषित कर दिया. घायलों में से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है.

पश्चिम बंगाल पुलिस कर रही जांच : आए दिन सड़कों पर हादसे हो रहे हैं. इस बार ट्रक ने न सिर्फ कार को टक्कर मारी बल्कि मौके से फरार हो गया. अगर समय रहते वैष्णवी को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया जाता तो उनकी जान बच भी सकती थी. लेकिन मदद की कौन कहे ट्रक समेत ड्राइवर मौके से फरार हो गया. इस मामले में पश्चिम बंगाल पुलिस जांच कर रही है.

