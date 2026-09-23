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बिहार में बीसीओ गिरफ्तार, निगरानी विभाग ने घूस लेते रंगे हाथ दबोचा

इसी बात से परेशान अभिषेक कुमार ने घूस देने के बजाय इसकी लिखित शिकायत पटना स्थित निगरानी अन्वेषण ब्यूरो से कर दी. जिसके बाद निगरानी की टीम ने मामले की गोपनीय जांच कराई.जानकारी के मुताबिक जांच के दौरान रिश्वत मांगे जाने का आरोप पूरी तरह सही पाए गए.

दरअसल, सांध गांव निवासी अभिषेक कुमार को नियमानुसार प्रबंधक का कार्यभार सौंपा जाना था, लेकिन बीसीओ संतोष कुमार पिछले दो साल से उन्हें लगातार टहला रहे थे. आरोप है, कि कार्यभार देने की प्रक्रिया पूरी करने के बदले बीसीओ ने 28 हजार रुपए की मांग की थी.

मिली जानकारी के मुताबिक बीसीओ संतोष कुमार को 28 हजार रूपए घूस लेते गिरफ्तार किया गया है. मामला सांध पंचायत से जुड़ा है. बताया जा रहा है कि बीसीओ प्रबंधक का कार्यभार सौंपने की एवज में रिश्वत की मांग कर रहा था.

वहीं शिकायत मिलने के बाद निगरानी विभाग की टीम ने जांच पूरी होते ही निगरानी ब्यूरो ने डीएसपी रीता सिन्हा के नेतृत्व में एक धावा दल का गठन किया. पूर्व निर्धारित योजना के तहत शिकायतकर्ता अभिषेक कुमार ने जैसे ही बीसीओ संतोष कुमार को केमिकल लगे 28 हजार रूपए थमाए, आसपास सादे लिबास में तैनात निगरानी की टीम ने उन्हें मौके पर ही पकड़ लिया.

कर्मचारियों में हड़कंप

तलाशी के दौरान बीसीओ की जेब से घूस की पूरी रकम बरामद कर ली गई. गिरफ्तारी के तुरंत बाद निगरानी की टीम आरोपी अधिकारी को अपने साथ पटना ले गई, जहां आवश्यक पूछताछ के बाद उसे निगरानी की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा. दिनदहाड़े हुई इस कार्रवाई से प्रखंड मुख्यालय के अन्य दफ्तरों और सहकारिता विभाग के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया.

निगरानी डीएसपी का बयान

वहीं पूरे मामले पर निगरानी डीएसपी रीता सिन्हा ने बताया कि मैनेजर का पदभार देने के नाम पर कराय परसुराय प्रखंड बीसीओ ने 28 हजार रुपए घूस की मांग की थी. जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद कार्रवाई करते हुए आरोपी बीसीओ को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया. फिलहाल टीम उन्हें पूछताछ के लिए पटना ले गई है जहां से उन्हें निगरानी की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा

"मैनेजर का पदभार देने के नाम पर कराय परसुराय प्रखंड बीसीओ ने 28 हजार रुपए घूस की मांग की थी. जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद कार्रवाई करते हुए आरोपी बीसीओ को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है आगे की कार्रवाई विधिसम्मत की जाएगी." -रीता सिन्हा, निगरानी डीएसपी

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