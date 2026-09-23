ETV Bharat / state

बिहार में बीसीओ गिरफ्तार, निगरानी विभाग ने घूस लेते रंगे हाथ दबोचा

नालंदा में पटना निगरानी विभाग की टीम ने सहकारिता प्रसार पदाधिकारी को घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया. रिपोर्ट- महमूद आलम

NALANDA CORRUPTION
कॉसेप्ट फोट (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 23, 2026 at 4:11 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नालंदा: बिहार के नालंदा में पटना निगरानी विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. जिले के करायपरसुराय प्रखंड अंतर्गत सहकारिता प्रसार पदाधिकारी संतोष कुमार को घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है.

28 हजार रूपए घूस लेते गिरफ्तार

मिली जानकारी के मुताबिक बीसीओ संतोष कुमार को 28 हजार रूपए घूस लेते गिरफ्तार किया गया है. मामला सांध पंचायत से जुड़ा है. बताया जा रहा है कि बीसीओ प्रबंधक का कार्यभार सौंपने की एवज में रिश्वत की मांग कर रहा था.

कार्यभार देने के एवज में मांगी रिश्वत

दरअसल, सांध गांव निवासी अभिषेक कुमार को नियमानुसार प्रबंधक का कार्यभार सौंपा जाना था, लेकिन बीसीओ संतोष कुमार पिछले दो साल से उन्हें लगातार टहला रहे थे. आरोप है, कि कार्यभार देने की प्रक्रिया पूरी करने के बदले बीसीओ ने 28 हजार रुपए की मांग की थी.

पीड़ित ने की निगरानी अन्वेषण ब्यूरो से शिकायत

इसी बात से परेशान अभिषेक कुमार ने घूस देने के बजाय इसकी लिखित शिकायत पटना स्थित निगरानी अन्वेषण ब्यूरो से कर दी. जिसके बाद निगरानी की टीम ने मामले की गोपनीय जांच कराई.जानकारी के मुताबिक जांच के दौरान रिश्वत मांगे जाने का आरोप पूरी तरह सही पाए गए.

NALANDA CORRUPTION
प्रखंड कार्यालय (ETV Bharat)

डीएसपी रीता सिन्हा के नेतृत्व में कार्रवाई

वहीं शिकायत मिलने के बाद निगरानी विभाग की टीम ने जांच पूरी होते ही निगरानी ब्यूरो ने डीएसपी रीता सिन्हा के नेतृत्व में एक धावा दल का गठन किया. पूर्व निर्धारित योजना के तहत शिकायतकर्ता अभिषेक कुमार ने जैसे ही बीसीओ संतोष कुमार को केमिकल लगे 28 हजार रूपए थमाए, आसपास सादे लिबास में तैनात निगरानी की टीम ने उन्हें मौके पर ही पकड़ लिया.

कर्मचारियों में हड़कंप

तलाशी के दौरान बीसीओ की जेब से घूस की पूरी रकम बरामद कर ली गई. गिरफ्तारी के तुरंत बाद निगरानी की टीम आरोपी अधिकारी को अपने साथ पटना ले गई, जहां आवश्यक पूछताछ के बाद उसे निगरानी की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा. दिनदहाड़े हुई इस कार्रवाई से प्रखंड मुख्यालय के अन्य दफ्तरों और सहकारिता विभाग के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया.

निगरानी डीएसपी का बयान

वहीं पूरे मामले पर निगरानी डीएसपी रीता सिन्हा ने बताया कि मैनेजर का पदभार देने के नाम पर कराय परसुराय प्रखंड बीसीओ ने 28 हजार रुपए घूस की मांग की थी. जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद कार्रवाई करते हुए आरोपी बीसीओ को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया. फिलहाल टीम उन्हें पूछताछ के लिए पटना ले गई है जहां से उन्हें निगरानी की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा

"मैनेजर का पदभार देने के नाम पर कराय परसुराय प्रखंड बीसीओ ने 28 हजार रुपए घूस की मांग की थी. जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद कार्रवाई करते हुए आरोपी बीसीओ को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है आगे की कार्रवाई विधिसम्मत की जाएगी." -रीता सिन्हा, निगरानी डीएसपी

इसे भी पढ़ें-

बिहार में घूसखोर क्लर्क गिरफ्तार, निगरानी की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा

90000 की रिश्वत लेते दारोगा गिरफ्तार, निगरानी ने दबोचा.. 50 हजार DSP को देने की 'डील'

TAGGED:

PATNA VIGILANCE DEPARTMENT
पटना निगरानी विभाग
VIGILANCE DEPARTMENT ARRESTED BCO
नालंदा में बीसीओ गिरफ्तार
NALANDA RAID

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.