पटना यूनिवर्सिटी में छात्रों का छठे दिन भी भूख हड़ताल जारी, बोले- मांगें नहीं मानी तो ठप करेंगे काम
बिहार में एक बार फिर से धरना-प्रदर्शन किया जा रहा है. इस बार पटना यूनिवर्सिटी में नजारा देखने को मिल रही है. रिपोर्ट- कृष्णनंदन.
Published : September 12, 2026 at 5:00 PM IST
पटना : पटना विश्वविद्यालय में छात्रों की दस सूत्री मांगों को लेकर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन यानी एआईएसएफ का अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल और धरना प्रदर्शन शनिवार को छठे दिन भी जारी है. विश्वविद्यालय परिसर में पहली मंजिल पर बने कुलपति चेंबर के नीचे छात्र नेता और कार्यकर्ता धरने पर बैठे हैं.
छात्रों के आंदोलन को पटना विश्वविद्यालय छात्रसंघ के साथ-साथ कर्मचारी संघ और शिक्षक संघ का भी समर्थन मिल रहा है. कर्मचारी संघ ने रूटीन कामकाज रोक दिया है, जिससे विश्वविद्यालय की प्रशासनिक गतिविधियों पर भी आंदोलन का असर पड़ रहा है. इससे पहले शुक्रवार को AISF कार्यकर्ताओं ने पटना विश्वविद्यालय मुख्यालय के कामकाज को बाधित किया और कुलपति आवास का घेराव किया था.
आंदोलनकारी छात्रों का कहना है कि कई बार विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने अपनी मांगें रखने और कुलपति से मुलाकात की कोशिश की गई, लेकिन उन्हें उचित तरीके से वार्ता का अवसर नहीं मिला. छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं होता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा.
तीन छात्र आमरण अनशन पर, एक की तबीयत बिगड़ी
AISF की ओर से तीन छात्र बिट्टू कुमार, यशु कुमार और प्रिंस राज आमरण अनशन पर बैठे थे. शुक्रवार को अनशन के दौरान प्रिंस राज की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती कराया गया. वहीं, बिट्टू कुमार छात्रसंघ के प्रतिनिधिमंडल के साथ लोक भवन में कुलपति से वार्ता के लिए गए हैं. यहां उनकी राज्यपाल के मुख्य सचिव दीपक कुमार से मुलाकात होनी है. आंदोलनकारियों को उम्मीद है कि इस वार्ता में उनकी मांगों को लेकर विश्वविद्यालय और राजभवन स्तर पर स्थिति स्पष्ट होगी. वार्ता के नतीजे के बाद आंदोलन की अगली रणनीति तय करने की बात कही गई है.
'कुलपति से कई बार मिलने की कोशिश की, नहीं हुई मुलाकात'
आमरण अनशन पर बैठे छात्र नेता यशु कुमार ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि छात्रों की दस सूत्री मांगों को लेकर वह लोग पहले भी कई बार कुलपति से मिलने की कोशिश की, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो सकी. जब आंदोलन शुरू किया तो तीसरे दिन कुलपति ने मुलाकात की और बताया कि निर्णय सब लोग भवन से होता है और उनकी मांगों पर निर्णय लेने का अधिकार उनके पास नहीं है. उन्होंने कहा कि आंदोलन की प्रमुख वजहों में पटना लॉ कॉलेज की प्रवेश परीक्षा में पेपर लीक का मामला भी शामिल है.
''परीक्षा से पहले ही प्रश्नपत्र के लीक होने के साक्ष्य सामने आए थे, इसके बावजूद परीक्षा रद्द नहीं की गई. छात्रों की मांग है कि इस परीक्षा को रद्द कर दोबारा परीक्षा कराई जाए.जब प्रश्नपत्र परीक्षा से पहले ही कुछ छात्रों तक पहुंच गया था तो सभी परीक्षार्थियों को समान अवसर नहीं मिला.''- यशु कुमार, आमरण अनशन पर बैठे छात्र नेता
AISF की दूसरी प्रमुख मांग पटना के कला एवं शिल्प महाविद्यालय में मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स यानी MFA की पढ़ाई शुरू करने की है. छात्रों का कहना है कि इस पाठ्यक्रम से जुड़ी कागजी प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद लंबे समय से पीजी स्तर के इस कोर्स को शुरू नहीं किया जा रहा है.
फीस बढ़ोतरी को लेकर भी छात्रों में नाराजगी
छात्रों ने पटना विश्वविद्यालय के पीजी पाठ्यक्रम की फीस में बढ़ोतरी का भी विरोध किया है. AISF के अनुसार पीजी पाठ्यक्रम में प्रति सेमेस्टर फीस 2,500 रुपये से बढ़ाकर 4,600 रुपये कर दी गई है. छात्रों की मांग है कि इस व्यापक फीस वृद्धि को वापस लिया जाए.
यशु कुमार ने कहा कि आमरण अनशन शुरू होने के तीसरे दिन कुलपति ने छात्रों को वार्ता के लिए बुलाया था. उनके मुताबिक बैठक में छात्रों को यह बताया गया कि कई मामलों में विश्वविद्यालय स्तर से निर्णय लेना संभव नहीं है और लोक भवन के दिशा-निर्देश के अनुसार काम होता है. अब छात्र प्रतिनिधिमंडल राजभवन स्तर पर वार्ता के लिए गया है और वहां से मिलने वाले जवाब के आधार पर आगे की रणनीति तय की जाएगी.
पहले से पेपर पता था तो बराबरी का मौका कहां?
धरने पर बैठे मनीष यादव ने पटना लॉ कॉलेज प्रवेश परीक्षा के पेपर लीक मामले को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन के तर्क पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि परीक्षा से काफी पहले प्रश्नपत्र के व्हाट्सएप पर पहुंचने की बात सामने आई थी. उनके अनुसार, विश्वविद्यालय प्रशासन का यह कहना कि परीक्षा हॉल के अंदर बाहर से आंसर नहीं गया, छात्रों की आपत्ति का समाधान नहीं है.
''यदि किसी छात्र को परीक्षा से काफी पहले प्रश्नपत्र मिल जाए तो वह उसकी तैयारी कर सकता है और प्रश्नों को याद करके परीक्षा देने पहुंच सकता है. ऐसे में परीक्षा हॉल के अंदर उत्तर ले जाने की जरूरत ही नहीं रह जाती. इसी वजह से छात्र परीक्षा रद्द कर दोबारा कराने की मांग कर रहे हैं.''- मनीष यादव, धरने पर बैठा छात्र
कामकाज ठप करने की चेतावनी
धरने पर बैठे प्रशांत सुमन ने कहा कि आंदोलन को विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ का पूरा समर्थन मिल रहा है. उन्होंने दावा किया कि छात्रों के आह्वान पर कर्मचारियों ने विश्वविद्यालय का रूटीन कामकाज रोक दिया है. शिक्षक संघ की ओर से भी आंदोलन को नैतिक समर्थन दिया जा रहा है. प्रशांत सुमन ने चेतावनी दी कि यदि कुलपति के साथ होने वाली वार्ता में छात्रों की मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं होता है तो विश्वविद्यालय में अनिश्चितकाल के लिए कामकाज पूरी तरह ठप करने की घोषणा की जा सकती है.
AISF की 10 सूत्री प्रमुख मांगें
- पीजी पाठ्यक्रम की फीस वृद्धि वापस लेने की मांग की गई है
- पीजी एडमिशन में विश्वविद्यालय कोटा बहाल करने की मांग है
- पटना विश्वविद्यालय की सेंट्रल लाइब्रेरी को 24×7 खोलने की मांग की गई है, ताकि छात्रों को पढ़ाई के लिए हर समय पुस्तकालय की सुविधा मिल सके.
- सभी छात्रों के लिए हॉस्टल की व्यवस्था करने और विश्वविद्यालय के जर्जर छात्रावासों की स्थिति सुधारने की मांग है.
- मगध महिला कॉलेज के सामने फुट ओवरब्रिज बनाने की मांग की गई है, ताकि छात्राओं की सुरक्षा के साथ सड़क पर आवागमन भी सुगम हो सके.
- साइंस कॉलेज के जर्जर हो रहे लैब उपकरणों को अपडेट करने की मांग की गई है.
- मगध महिला कॉलेज समेत सभी कॉलेजों में 24×7 एंबुलेंस की व्यवस्था करने की मांग है.
- कुलपति को बर्खास्त करने की मांग है.
- कला एवं शिल्प महाविद्यालय में MFA की पढ़ाई तत्काल शुरू करने की मांग की गई है.
- पटना विश्वविद्यालय में पेपर लीक से जुड़ी परीक्षा दोबारा कराने की मांग की गई है.
पटना विश्वविद्यालय में चल रहा यह आंदोलन गहराता जा है. एक तरफ AISF छात्र हित से जुड़ी मांगों पर तत्काल निर्णय की मांग कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ आंदोलन के कारण विश्वविद्यालय का नियमित कामकाज प्रभावित हो रहा है. अब सभी की नजर छात्र प्रतिनिधिमंडल और कुलाधिपति के बीच होने वाली वार्ता पर है. इसी बातचीत के बाद तय होगा कि अनिश्चितकालीन अनशन खत्म होगा या आंदोलन और व्यापक रूप लेगा.
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