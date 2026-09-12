ETV Bharat / state

पटना यूनिवर्सिटी में छात्रों का छठे दिन भी भूख हड़ताल जारी, बोले- मांगें नहीं मानी तो ठप करेंगे काम

पटना : पटना विश्वविद्यालय में छात्रों की दस सूत्री मांगों को लेकर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन यानी एआईएसएफ का अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल और धरना प्रदर्शन शनिवार को छठे दिन भी जारी है. विश्वविद्यालय परिसर में पहली मंजिल पर बने कुलपति चेंबर के नीचे छात्र नेता और कार्यकर्ता धरने पर बैठे हैं.

छात्रों के आंदोलन को पटना विश्वविद्यालय छात्रसंघ के साथ-साथ कर्मचारी संघ और शिक्षक संघ का भी समर्थन मिल रहा है. कर्मचारी संघ ने रूटीन कामकाज रोक दिया है, जिससे विश्वविद्यालय की प्रशासनिक गतिविधियों पर भी आंदोलन का असर पड़ रहा है. इससे पहले शुक्रवार को AISF कार्यकर्ताओं ने पटना विश्वविद्यालय मुख्यालय के कामकाज को बाधित किया और कुलपति आवास का घेराव किया था.

आंदोलनकारी छात्रों का कहना है कि कई बार विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने अपनी मांगें रखने और कुलपति से मुलाकात की कोशिश की गई, लेकिन उन्हें उचित तरीके से वार्ता का अवसर नहीं मिला. छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं होता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा.

तीन छात्र आमरण अनशन पर, एक की तबीयत बिगड़ी

AISF की ओर से तीन छात्र बिट्टू कुमार, यशु कुमार और प्रिंस राज आमरण अनशन पर बैठे थे. शुक्रवार को अनशन के दौरान प्रिंस राज की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती कराया गया. वहीं, बिट्टू कुमार छात्रसंघ के प्रतिनिधिमंडल के साथ लोक भवन में कुलपति से वार्ता के लिए गए हैं. यहां उनकी राज्यपाल के मुख्य सचिव दीपक कुमार से मुलाकात होनी है. आंदोलनकारियों को उम्मीद है कि इस वार्ता में उनकी मांगों को लेकर विश्वविद्यालय और राजभवन स्तर पर स्थिति स्पष्ट होगी. वार्ता के नतीजे के बाद आंदोलन की अगली रणनीति तय करने की बात कही गई है.

पटना यूनिवर्सिटी (ETV Bharat)

'कुलपति से कई बार मिलने की कोशिश की, नहीं हुई मुलाकात'

आमरण अनशन पर बैठे छात्र नेता यशु कुमार ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि छात्रों की दस सूत्री मांगों को लेकर वह लोग पहले भी कई बार कुलपति से मिलने की कोशिश की, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो सकी. जब आंदोलन शुरू किया तो तीसरे दिन कुलपति ने मुलाकात की और बताया कि निर्णय सब लोग भवन से होता है और उनकी मांगों पर निर्णय लेने का अधिकार उनके पास नहीं है. उन्होंने कहा कि आंदोलन की प्रमुख वजहों में पटना लॉ कॉलेज की प्रवेश परीक्षा में पेपर लीक का मामला भी शामिल है.

''परीक्षा से पहले ही प्रश्नपत्र के लीक होने के साक्ष्य सामने आए थे, इसके बावजूद परीक्षा रद्द नहीं की गई. छात्रों की मांग है कि इस परीक्षा को रद्द कर दोबारा परीक्षा कराई जाए.जब प्रश्नपत्र परीक्षा से पहले ही कुछ छात्रों तक पहुंच गया था तो सभी परीक्षार्थियों को समान अवसर नहीं मिला.''- यशु कुमार, आमरण अनशन पर बैठे छात्र नेता

AISF की दूसरी प्रमुख मांग पटना के कला एवं शिल्प महाविद्यालय में मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स यानी MFA की पढ़ाई शुरू करने की है. छात्रों का कहना है कि इस पाठ्यक्रम से जुड़ी कागजी प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद लंबे समय से पीजी स्तर के इस कोर्स को शुरू नहीं किया जा रहा है.

फीस बढ़ोतरी को लेकर भी छात्रों में नाराजगी

छात्रों ने पटना विश्वविद्यालय के पीजी पाठ्यक्रम की फीस में बढ़ोतरी का भी विरोध किया है. AISF के अनुसार पीजी पाठ्यक्रम में प्रति सेमेस्टर फीस 2,500 रुपये से बढ़ाकर 4,600 रुपये कर दी गई है. छात्रों की मांग है कि इस व्यापक फीस वृद्धि को वापस लिया जाए.