पटना यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव, जानिए विश्वविद्यालय डीन का नया आदेश
शनिवार को पटना विश्वविद्यालय ने बड़ा फैसला लिया है. छात्र संघ चुनाव को स्थगित कर दिया गया है. पढ़ें खबर
Published : February 21, 2026 at 8:44 PM IST|
Updated : February 21, 2026 at 9:09 PM IST
पटना : पटना विश्वविद्यालय ने छात्र संघ चुनाव को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश के लिए स्थगित कर दिया है. विश्वविद्यालय प्रशासन ने 28 फरवरी 2026 को प्रस्तावित छात्र संघ चुनाव को स्थगित कर दिया है. इस संबंध में विश्वविद्यालय की ओर से अधिसूचना जारी की गई है.
अधिसूचना में कहा गया है कि हाल के दिनों में परिसर और इससे जुड़े कॉलेजों में हुई कई अप्रत्याशित और अनुशासनहीन घटनाओं को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है. विश्वविद्यालय का कहना है कि मौजूदा हालात में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराना संभव नहीं है, इसलिए अगली सूचना तक चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाई जा रही है.
वीमेंस कॉलेज में छात्रों ने किया था अनाधिकृत प्रवेश : जारी अधिसूचना के अनुसार बीते कुछ दिनों में विश्वविद्यालय परिसर और पटना वीमेंस कॉलेज सहित अन्य कॉलेजों में छात्रों के एक समूह द्वारा बिना अनुमति अनाधिकृत प्रवेश किया गया. इस दौरान नारेबाजी की गई और चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए प्रचार गतिविधियां चलाई गईं.
''चुनाव प्रचार के लिए निर्धारित समय से पहले ही बैनर, पोस्टर और अन्य प्रचार सामग्री का उपयोग किया गया, जो नियमों के खिलाफ है. इसके अलावा कुछ प्रत्याशियों और उनके समर्थकों पर शिक्षकों और विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों के साथ अमर्यादित व्यवहार करने का भी आरोप है.''- पटना विश्वविद्यालय प्रशासन
शिक्षक के साथ दुर्व्यवहार प्रमुख कारण : अधिसूचना में यह भी उल्लेख किया गया है कि 21 फरवरी 2026 को पटना साइंस कॉलेज में एक कक्षा में जबरन घुसकर छात्रों द्वारा शिक्षक के साथ दुर्व्यवहार किया गया. साथ ही विश्वविद्यालय के अधिकारियों के साथ भी अभद्र व्यवहार की शिकायत सामने आई है.
''इन घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्र संघ चुनाव 2025-26 को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने का निर्णय लिया है. विश्वविद्यालय का कहना है कि ऐसी गतिविधियों से न सिर्फ शैक्षणिक माहौल प्रभावित होता है, बल्कि चुनाव की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े होते हैं.''- पटना विश्वविद्यालय प्रशासन
अगले अधिसूचना तक चुनाव प्रक्रिया पर रोक : विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि चुनाव स्थगन का फैसला अस्थायी है और अगली अधिसूचना जारी होने तक चुनाव प्रक्रिया पर रोक रहेगी. प्रशासन ने सभी छात्र संगठनों और प्रत्याशियों से अपील की है कि वे संयम बरतें और विश्वविद्यालय परिसर में शांति एवं अनुशासन बनाए रखें. साथ ही यह भी कहा गया है कि भविष्य में चुनाव कराए जाने से पहले सुरक्षा और अनुशासन से जुड़े सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार किया जाएगा, ताकि किसी तरह की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो.
तेज हो गई थी राजनीतिक गतिविधियां : छात्र संघ चुनाव को लेकर लंबे समय से विश्वविद्यालय परिसर में राजनीतिक गतिविधियां तेज थीं. मतदान की तिथि नजदीक आते ही प्रचार अभियान भी तेज हो गया था. लेकिन लगातार हो रही घटनाओं और शिकायतों के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन को यह सख्त कदम उठाना पड़ा.
प्रत्याशियों में निराशा : चुनाव स्थगित होने से छात्र संगठनों और प्रत्याशियों में निराशा देखी जा रही है, वहीं प्रशासन का दावा है कि यह फैसला विश्वविद्यालय के शैक्षणिक वातावरण और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी था. विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि हालात सामान्य होने और सभी नियमों का पालन सुनिश्चित होने के बाद ही नई तारीख तय की जाएगी.
