पटना विश्वविद्यालय में डिग्री के साथ डिप्लोमा की तैयारी, छात्रों को मिलेगा स्किल ओरिएंटेड एजुकेशन, जानें फायदे

पटना विश्वविद्यालय नई शिक्षा नीति के तहत स्नातक के साथ डिप्लोमा कोर्स शुरू करने की योजना बना रहा है. इन तीन क्षेत्रों के कोर्स शामिल.

Patna University
पटना विश्वविद्यालय डिप्लोमा कोर्स (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 20, 2026 at 12:17 PM IST

5 Min Read
पटना: पटना विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति के तहत स्नातक स्तर की पढ़ाई को और अधिक उपयोगी और रोजगारोन्मुखी बनाने की दिशा में बड़ी पहल की तैयारी चल रही है. विश्वविद्यालय प्रबंधन अब केवल डिग्री और सर्टिफिकेट तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि छात्रों को स्नातक पाठ्यक्रम के साथ-साथ डिप्लोमा कोर्स का विकल्प भी देने की योजना बना रहा है.

डिप्लोमा कोर्स से बड़ा बदलाव: इसका उद्देश्य यह है कि जब छात्र ग्रेजुएशन पूरी कर विश्वविद्यालय से बाहर निकलें, तो उनके पास एक डिग्री के साथ-साथ कई विधाओं में सर्टिफिकेट और डिप्लोमा भी हो. जिससे वे सीधे रोजगार या स्वरोजगार की दिशा में कदम बढ़ा सकें.

पटना विश्वविद्यालय की पहल (ETV Bharat)

विश्वविद्यालय में चल रहे हैं कई सर्टिफिकेट कोर्स: नई शिक्षा नीति के तहत पटना विश्वविद्यालय के कई कॉलेजों में पहले से ही कई सर्टिफिकेट कोर्स संचालित हो रहे हैं. इनमें गार्डनिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, और विभिन्न फॉरेन लैंग्वेज जैसे कोर्स शामिल हैं. ये सभी कोर्स यूजीसी की गाइडलाइन के अनुरूप चलाए जा रहे हैं और छात्रों की रुचि को भी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है. विश्वविद्यालय प्रबंधन का मानना है कि केवल अकादमिक डिग्री के सहारे आज के प्रतिस्पर्धी दौर में छात्रों के लिए रोजगार पाना मुश्किल होता जा रहा है.

डिप्लोमा कोर्स साथ में शुरू करने की योजना: विश्वविद्यालय के डीन प्रो. अनिल कुमार ने बताया कि विश्वविद्यालय अब इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए कुछ डिप्लोमा कोर्स शुरू करने की योजना पर काम कर रहा है. इन डिप्लोमा कोर्सेज को इस तरह डिजाइन किया जाएगा कि वे स्नातक पाठ्यक्रम के साथ ही पूरे हो सकें. यानी छात्र को अलग से अतिरिक्त समय या वर्ष नहीं देना पड़ेगा, बल्कि वह अपने रेगुलर ग्रेजुएशन के साथ-साथ डिप्लोमा की पढ़ाई भी कर सकेगा. इससे छात्रों की योग्यता में भी सीधा इजाफा होगा.

Patna University
पटना विश्वविद्यालय (ETV Bharat)

पाठ्यक्रम का मॉडल तैयार किया जा रहा: पटना विश्वविद्यालय के डीन प्रो. अनिल कुमार ने ईटीवी भारत को बताया कि विश्वविद्यालय इस समय इस पूरे मॉडल की रूपरेखा तैयार करने में जुटा है. यह देखा जा रहा है कि डिग्री कोर्सेज के साथ डिप्लोमा कोर्स कैसे संभव हो, क्रेडिट सिस्टम को कैसे जोड़ा जाए और छात्रों को किस तरह से अधिकतम लाभ दिया जा सके. नई शिक्षा नीति का मूल उद्देश्य भी यही है कि शिक्षा को मल्टीडिसिप्लिनरी और स्किल ओरिएंटेड बनाया जाए, ताकि छात्र केवल किताबी ज्ञान तक सीमित न रहें.

बाजार की मांग को देखते हुए निर्णय: डीन प्रो. अनिल कुमार के अनुसार, विश्वविद्यालय प्रबंधन छात्रों के भविष्य और बाजार की मांग को ध्यान में रखते हुए कोर्सेज की पहचान कर रहा है. ऐसे डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स लाने पर विचार किया जा रहा है, जिनकी मौजूदा समय में डिमांड है और जो छात्रों को रोजगार के बेहतर अवसर दिला सकें. इसमें तकनीकी कौशल, क्रिएटिव स्किल्स, भाषा ज्ञान और अन्य प्रोफेशनल क्षेत्रों से जुड़े कोर्स शामिल हो सकते हैं.

अभी सर्टिफिकेट कोर्सेज में छात्रों की है रुचि: वर्तमान समय में चल रहे सर्टिफिकेट कोर्सेज ने यह साबित कर दिया है कि छात्रों में स्किल बेस्ड एजुकेशन को लेकर रुचि बढ़ रही है. कई छात्र अपनी रेगुलर पढ़ाई के साथ इन कोर्सेज को करके खुद को अलग पहचान दे रहे हैं.

"विश्वविद्यालय प्रबंधन का मानना है कि अगर इसी मॉडल को और मजबूत किया जाए और डिप्लोमा जैसे उच्च स्तर के कोर्स जोड़े जाएं, तो छात्रों की प्रोफाइल और भी बेहतर होगी."- प्रो. अनिल कुमार, डीन, पटना विश्वविद्यालय

Patna University
पटना विश्वविद्यालय के डीन प्रो. डॉ. अनिल कुमार (ETV Bharat)

इससे छात्र बनेंगे स्वावलंबी: डीन प्रो अनिल कुमार कि माने तो नई योजना के तहत यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज की पढ़ाई का स्तर उच्च हो और उनमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर खास जोर दिया जाए. विश्वविद्यालय चाहता है कि छात्र केवल सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि वास्तविक कौशल सीखने के लिए इन कोर्सेज में दाखिला लें. इससे वे पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी के लिए अधिक सक्षम बन सकेंगे या खुद का काम शुरू कर सकेंगे.

नजीर बन सकता है यह पहल: शिक्षाविद बीएन प्रसाद का मानना है कि पटना विश्वविद्यालय की यह पहल बिहार ही नहीं, बल्कि देश के अन्य विश्वविद्यालयों के लिए भी एक उदाहरण बन सकता है. नई शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के जरिए विश्वविद्यालय शिक्षा और रोजगार के बीच की खाई को कम करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है.

Patna University
जय प्रकाश नारायण अनुषद भवन (ETV Bharat)

"अगर यह योजना सफल होती है, तो आने वाले समय में पटना विश्वविद्यालय से निकलने वाले छात्र केवल डिग्रीधारी नहीं, बल्कि स्किल्ड और मल्टी-क्वालिफाइड प्रोफेशनल के रूप में पहचान बनाएंगे, जो उनके भविष्य को मजबूत आधार देगा."-बीएन प्रसाद, शिक्षाविद

