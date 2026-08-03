सेंटर के अंदर मोबाइल फोन! पटना यूनिवर्सिटी की LLB प्रवेश परीक्षा का प्रश्नपत्र WhatsApp पर वायरल
एग्जाम सेंटर के अंदर फोन लेकर पहुंचा छात्र, प्रश्नपत्र की तस्वीरें ली और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, फिर मच गया हड़कंप. पढ़ें
Published : August 3, 2026 at 9:48 PM IST
पटना: पटना विश्वविद्यालय की एलएलबी प्रवेश परीक्षा के दौरान शनिवार को सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी चूक सामने आई. परीक्षा के बीच ही प्रश्नपत्र की तस्वीर सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर वायरल हो गई, जिससे विश्वविद्यालय प्रशासन में हड़कंप मच गया.
मोबाइल फोन लेकर पहुंच गया परीक्षार्थी : शुरुआती जांच में सामने आया है कि एक अभ्यर्थी मोबाइल फोन लेकर परीक्षा केंद्र के अंदर पहुंच गया और उसने प्रश्नपत्र की तस्वीर खींचकर व्हाट्सएप से बाहर भेज दी. हालांकि विश्वविद्यालय का दावा है कि समय रहते जैमर चालू कर दिए जाने के कारण वायरल प्रश्नपत्र का फायदा किसी परीक्षार्थी को नहीं मिल सका. इसी आधार पर फिलहाल परीक्षा रद्द नहीं की गई है.
पटना यूनिवर्सिटी की एलएलबी प्रवेश परीक्षा : दरअसल, पटना विश्वविद्यालय की एलएलबी प्रवेश परीक्षा शनिवार को पटना कॉलेज, बीएन कॉलेज और मगध महिला कॉलेज समेत तीन केंद्रों पर सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक आयोजित की गई थी. तीनों केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से चल रही थी.
पूरे मामले की जांच शुरू : इस बीच, पटना कॉलेज केंद्र पर परीक्षा समाप्त होने से करीब आधे घंटे पहले अचानक प्रश्नपत्र के वायरल होने की सूचना मिली. इसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन सक्रिय हो गया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई.
परीक्षा नियंत्रक ने माना, प्रश्नपत्र वायरल : विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रो. बी.के. लाल ने स्वीकार किया कि, दोपहर 12 बजकर 2 मिनट पर प्रश्नपत्र सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि उस समय परीक्षा केंद्र पर लगा जैमर सक्रिय नहीं था. जैसे ही इसकी जानकारी मिली, तत्काल जैमर चालू कराया गया.
''प्रश्नपत्र बाहर जरूर पहुंचा, लेकिन जैमर सक्रिय होने के कारण उसका उत्तर परीक्षा केंद्र के अंदर मौजूद किसी अभ्यर्थी तक नहीं पहुंच सका. इसलिए परीक्षा की निष्पक्षता प्रभावित होने के पर्याप्त साक्ष्य अब तक नहीं मिले हैं.'' - प्रो बी के लाल, परीक्षा नियंत्रक, पटना, विश्वविद्यालय
केंद्र पर मौजूद छात्रों की जांच : परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि सूचना मिलने के बाद परीक्षा केंद्र पर मौजूद छात्रों की जांच की गई. कई अभ्यर्थियों के मोबाइल की भी जांच हुई, लेकिन उनके मोबाइल में वायरल प्रश्नपत्र या उससे संबंधित कोई सामग्री नहीं मिली.
जांच रिपोर्ट का इंतजार : उन्होंने बताया कि जिस अभ्यर्थी पर प्रश्नपत्र वायरल करने का संदेह है, वह मौके से निकल गया. उसकी पहचान करने और पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है. जांच रिपोर्ट आने के बाद विश्वविद्यालय आगे की कार्रवाई करेगा.
परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल : हालांकि, घटना ने परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. प्रवेश परीक्षा जैसी संवेदनशील परीक्षा में अभ्यर्थी मोबाइल फोन लेकर परीक्षा कक्ष तक कैसे पहुंच गया, जबकि प्रवेश से पहले जांच की व्यवस्था की गई थी.
आखिर कैसे हुई लापरवाही? : साथ ही यह सवाल भी उठ रहा है कि परीक्षा के दौरान जैमर सक्रिय क्यों नहीं था और उसमें लापरवाही किस स्तर पर हुई. विश्वविद्यालय प्रशासन अब इन सभी पहलुओं की पड़ताल कर रहा है.
रद्द नहीं होगी परीक्षा : दूसरी ओर, बीएन कॉलेज और मगध महिला कॉलेज में परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई. बीएन कॉलेज के प्राचार्य डॉ. राजकिशोर प्रसाद ने बताया कि उनके केंद्र पर परीक्षा पूरी तरह व्यवस्थित रही और किसी तरह की गड़बड़ी की सूचना नहीं मिली. विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि फिलहाल उपलब्ध तथ्यों के आधार पर परीक्षा रद्द करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है.
उत्तर परीक्षार्थियों तक नहीं पहुंचा : अधिकारियों का तर्क है कि प्रश्नपत्र वायरल होने के बावजूद यदि उसका उत्तर परीक्षार्थियों तक नहीं पहुंचा और परीक्षा प्रक्रिया प्रभावित नहीं हुई, तो परीक्षा को निरस्त करने का औचित्य नहीं बनता. हालांकि अंतिम निर्णय जांच रिपोर्ट मिलने के बाद ही लिया जाएगा.
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