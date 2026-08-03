ETV Bharat / state

सेंटर के अंदर मोबाइल फोन! पटना यूनिवर्सिटी की LLB प्रवेश परीक्षा का प्रश्नपत्र WhatsApp पर वायरल

पटना: पटना विश्वविद्यालय की एलएलबी प्रवेश परीक्षा के दौरान शनिवार को सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी चूक सामने आई. परीक्षा के बीच ही प्रश्नपत्र की तस्वीर सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर वायरल हो गई, जिससे विश्वविद्यालय प्रशासन में हड़कंप मच गया.

मोबाइल फोन लेकर पहुंच गया परीक्षार्थी : शुरुआती जांच में सामने आया है कि एक अभ्यर्थी मोबाइल फोन लेकर परीक्षा केंद्र के अंदर पहुंच गया और उसने प्रश्नपत्र की तस्वीर खींचकर व्हाट्सएप से बाहर भेज दी. हालांकि विश्वविद्यालय का दावा है कि समय रहते जैमर चालू कर दिए जाने के कारण वायरल प्रश्नपत्र का फायदा किसी परीक्षार्थी को नहीं मिल सका. इसी आधार पर फिलहाल परीक्षा रद्द नहीं की गई है.

मोबाइल फोन लेकर पहुंच गया परीक्षार्थी (ETV Bharat)

पटना यूनिवर्सिटी की एलएलबी प्रवेश परीक्षा : दरअसल, पटना विश्वविद्यालय की एलएलबी प्रवेश परीक्षा शनिवार को पटना कॉलेज, बीएन कॉलेज और मगध महिला कॉलेज समेत तीन केंद्रों पर सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक आयोजित की गई थी. तीनों केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से चल रही थी.

पूरे मामले की जांच शुरू : इस बीच, पटना कॉलेज केंद्र पर परीक्षा समाप्त होने से करीब आधे घंटे पहले अचानक प्रश्नपत्र के वायरल होने की सूचना मिली. इसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन सक्रिय हो गया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई.

परीक्षा नियंत्रक ने माना, प्रश्नपत्र वायरल : विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रो. बी.के. लाल ने स्वीकार किया कि, दोपहर 12 बजकर 2 मिनट पर प्रश्नपत्र सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि उस समय परीक्षा केंद्र पर लगा जैमर सक्रिय नहीं था. जैसे ही इसकी जानकारी मिली, तत्काल जैमर चालू कराया गया.

''प्रश्नपत्र बाहर जरूर पहुंचा, लेकिन जैमर सक्रिय होने के कारण उसका उत्तर परीक्षा केंद्र के अंदर मौजूद किसी अभ्यर्थी तक नहीं पहुंच सका. इसलिए परीक्षा की निष्पक्षता प्रभावित होने के पर्याप्त साक्ष्य अब तक नहीं मिले हैं.'' - प्रो बी के लाल, परीक्षा नियंत्रक, पटना, विश्वविद्यालय

केंद्र पर मौजूद छात्रों की जांच : परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि सूचना मिलने के बाद परीक्षा केंद्र पर मौजूद छात्रों की जांच की गई. कई अभ्यर्थियों के मोबाइल की भी जांच हुई, लेकिन उनके मोबाइल में वायरल प्रश्नपत्र या उससे संबंधित कोई सामग्री नहीं मिली.