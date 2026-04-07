ETV Bharat / state

अब इस नियम से पटना यूनिवर्सिटी में होगा एडमिशन, जानें कॉलेजवार सीटों की संख्या

पटना यूनिवर्सिटी में मई से एडमिशन शुरू होगा. इस बार इंटर के अंकों से नहीं बल्कि एंट्रेंस टेस्ट से दाखिला होगा. पढ़ें

Patna University Admission 2026
पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 7, 2026 at 2:33 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: बिहार के पटना यूनिवर्सिटी में नए शैक्षणिक सत्र के लिए नामांकन प्रक्रिया को लेकर बड़ी तैयारी शुरू हो गई है. विश्वविद्यालय प्रशासन ने संकेत दिया है कि मई महीने से एडमिशन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी. कोरोना काल के बाद से लगातार इंटरमीडिएट के अंकों के आधार पर हो रहे दाखिले की व्यवस्था इस बार बदलने जा रही है.

पटना यूनिवर्सिटी में मई से शुरू होगा एडमिशन: अब स्नातक स्तर पर प्रवेश के लिए छात्रों को एंट्रेंस टेस्ट से गुजरना होगा. विश्वविद्यालय प्रबंधन ने शैक्षणिक गुणवत्ता और पारदर्शिता को लेकर यह निर्णय लिया है. जानकारी के अनुसार, यूनिवर्सिटी की एकेडमिक कैलेंडर बैठक में मई से नामांकन प्रक्रिया शुरू करने पर सहमति बनी है.

कब जारी होगा विस्तृत कैलेंडर ?: हालांकि पूरा शेड्यूल अभी जारी नहीं किया गया है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर इसकी तैयारी अंतिम चरण में है. अगले एक-दो दिनों में विस्तृत कैलेंडर जारी होने की संभावना जताई जा रही है. विश्वविद्यालय के डीन प्रो कामेश्वर पंडित का कहना है कि नामांकन को लेकर लगातार बैठकों का दौर चल रहा है.

"कई बिंदुओं पर सहमति बन चुकी है, जबकि कुछ औपचारिकताएं अभी बाकी हैं. लक्ष्य यह है कि जुलाई से नया सत्र समय पर शुरू हो सके."-प्रो कामेश्वर पंडित, पटना यूनिवर्सिटी के डीन

एंट्रेंस टेस्ट प्रणाली होगी लागू: इस बार सबसे बड़ा बदलाव एडमिशन के आधार को लेकर किया गया है. कोरोना के दौरान और उसके बाद कई वर्षों तक इंटर के अंकों के आधार पर नामांकन होता रहा, लेकिन अब फिर से एंट्रेंस टेस्ट प्रणाली लागू की जाएगी.

जुलाई तक कक्षाएं शुरू: विश्वविद्यालय प्रशासन का मानना है कि प्रवेश परीक्षा के जरिए मेधावी छात्रों का बेहतर चयन संभव होगा. संभावना जताई जा रही है कि जून में प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी, ताकि जुलाई तक कक्षाएं शुरू कर दी जाएं. वहीं पीजी कोर्सों में नामांकन स्नातक के अंकों के आधार पर ही होने की संभावना है.

CBSE और ICSE बोर्ड के परिणाम का इंतजार: आवेदन प्रक्रिया मई में शुरू होने की मुख्य वजह विभिन्न बोर्डों के रिजल्ट से भी जुड़ी है. बिहार बोर्ड का इंटरमीडिएट रिजल्ट जारी हो चुका है, लेकिन सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के परिणाम अभी आने बाकी हैं.

मई में खोला जाएगा पोर्टल: विश्वविद्यालय प्रशासन सभी प्रमुख बोर्डों के रिजल्ट आने के बाद आवेदन प्रक्रिया शुरू करना चाहता है, ताकि किसी भी छात्र को मौका न छूटे. सूत्रों के मुताबिक अप्रैल के अंत तक सभी परिणाम आने की उम्मीद है, जिसके बाद मई में ऑनलाइन आवेदन पोर्टल खोल दिया जाएगा.

किस कॉलेज में कितनी सीटें: सीटों की बात करें तो इस बार स्नातक स्तर पर करीब 4 हजार सीटों पर दाखिला लिया जाएगा. बीए ऑनर्स में बीएन कॉलेज और पटना कॉलेज में 600-600 सीटें रहेंगी, जबकि मगध महिला कॉलेज में छात्राओं के लिए 450 सीटें निर्धारित की गई हैं.

बीकॉम ऑनर्स में वाणिज्य महाविद्यालय में 400 सीटें और मगध महिला कॉलेज में 250 सीटें उपलब्ध रहेंगी. बीएससी ऑनर्स गणित समूह में बीएन कॉलेज में 220, मगध महिला कॉलेज में 128 और पटना साइंस कॉलेज में 375 सीटों पर नामांकन होगा.

बीएससी ऑनर्स बायो समूह में बीएन कॉलेज में 130, मगध महिला कॉलेज में 128 और पटना साइंस कॉलेज में 225 सीटें तय की गई हैं. बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स के लिए कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में 60 सीटें रखी गई हैं. विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि सीटों की संख्या लगभग पिछले वर्षों के अनुरूप ही रखी गई है, ताकि सत्र संचालन में संतुलन बना रहे.

सत्र को पटरी पर लाने की कोशिश: यूनिवर्सिटी के डीन प्रो कामेश्वर पंडित ने कहा कि विवि. प्रशासन का फोकस इस बार सत्र को पूरी तरह पटरी पर लाने पर है. पिछले कुछ वर्षों में परीक्षाओं और रिजल्ट में हुई देरी के कारण एडमिशन और क्लास शेड्यूल प्रभावित हुए थे.

"अब प्रशासन कोशिश में है कि अप्रैल और मई में चल रही कक्षाओं के बाद जून में गर्मी की छुट्टियों से पहले फाइनल सेमेस्टर परीक्षाओं की प्रक्रिया तेज कर दी जाए. इससे जुलाई तक नए छात्रों की कक्षाएं शुरू करने में आसानी होगी और पीजी एडमिशन भी समय पर कराया जा सकेगा."- प्रो कामेश्वर पंडित, पटना यूनिवर्सिटी के डीन

ये भी पढ़ें

'सम्राट गो-बैक'..CM नीतीश के सामने छात्रों ने की नारेबाजी, पटना यूनिवर्सिटी में जमकर हंगामा

पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव संपन्न, NSUI और एबीवीपी को दो-दो पद, एक सीट पर निर्दलीय की जीत

TAGGED:

पटना विश्वविद्यालय
पटना यूनिवर्सिटी एडमिशन 2026
ENTRANCE TEST
PATNA NEWS
PATNA UNIVERSITY ADMISSION 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.