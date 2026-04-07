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अब इस नियम से पटना यूनिवर्सिटी में होगा एडमिशन, जानें कॉलेजवार सीटों की संख्या

पटना: बिहार के पटना यूनिवर्सिटी में नए शैक्षणिक सत्र के लिए नामांकन प्रक्रिया को लेकर बड़ी तैयारी शुरू हो गई है. विश्वविद्यालय प्रशासन ने संकेत दिया है कि मई महीने से एडमिशन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी. कोरोना काल के बाद से लगातार इंटरमीडिएट के अंकों के आधार पर हो रहे दाखिले की व्यवस्था इस बार बदलने जा रही है.

पटना यूनिवर्सिटी में मई से शुरू होगा एडमिशन: अब स्नातक स्तर पर प्रवेश के लिए छात्रों को एंट्रेंस टेस्ट से गुजरना होगा. विश्वविद्यालय प्रबंधन ने शैक्षणिक गुणवत्ता और पारदर्शिता को लेकर यह निर्णय लिया है. जानकारी के अनुसार, यूनिवर्सिटी की एकेडमिक कैलेंडर बैठक में मई से नामांकन प्रक्रिया शुरू करने पर सहमति बनी है.

कब जारी होगा विस्तृत कैलेंडर ?: हालांकि पूरा शेड्यूल अभी जारी नहीं किया गया है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर इसकी तैयारी अंतिम चरण में है. अगले एक-दो दिनों में विस्तृत कैलेंडर जारी होने की संभावना जताई जा रही है. विश्वविद्यालय के डीन प्रो कामेश्वर पंडित का कहना है कि नामांकन को लेकर लगातार बैठकों का दौर चल रहा है.

"कई बिंदुओं पर सहमति बन चुकी है, जबकि कुछ औपचारिकताएं अभी बाकी हैं. लक्ष्य यह है कि जुलाई से नया सत्र समय पर शुरू हो सके."-प्रो कामेश्वर पंडित, पटना यूनिवर्सिटी के डीन

एंट्रेंस टेस्ट प्रणाली होगी लागू: इस बार सबसे बड़ा बदलाव एडमिशन के आधार को लेकर किया गया है. कोरोना के दौरान और उसके बाद कई वर्षों तक इंटर के अंकों के आधार पर नामांकन होता रहा, लेकिन अब फिर से एंट्रेंस टेस्ट प्रणाली लागू की जाएगी.

जुलाई तक कक्षाएं शुरू: विश्वविद्यालय प्रशासन का मानना है कि प्रवेश परीक्षा के जरिए मेधावी छात्रों का बेहतर चयन संभव होगा. संभावना जताई जा रही है कि जून में प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी, ताकि जुलाई तक कक्षाएं शुरू कर दी जाएं. वहीं पीजी कोर्सों में नामांकन स्नातक के अंकों के आधार पर ही होने की संभावना है.

CBSE और ICSE बोर्ड के परिणाम का इंतजार: आवेदन प्रक्रिया मई में शुरू होने की मुख्य वजह विभिन्न बोर्डों के रिजल्ट से भी जुड़ी है. बिहार बोर्ड का इंटरमीडिएट रिजल्ट जारी हो चुका है, लेकिन सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के परिणाम अभी आने बाकी हैं.

मई में खोला जाएगा पोर्टल: विश्वविद्यालय प्रशासन सभी प्रमुख बोर्डों के रिजल्ट आने के बाद आवेदन प्रक्रिया शुरू करना चाहता है, ताकि किसी भी छात्र को मौका न छूटे. सूत्रों के मुताबिक अप्रैल के अंत तक सभी परिणाम आने की उम्मीद है, जिसके बाद मई में ऑनलाइन आवेदन पोर्टल खोल दिया जाएगा.